Имитация боя и ударов по врагу: в Беларуси проведут масштабные учения авиации и ПВО

По сообщению Минобороны страны, на учениях будут "отработаны вопросы":

отработка вывода авиационных подразделений из зоны условного удара вражеских средств воздушного нападения:

поддержка наземных войск в поиске:

блокировании и уничтожении противника:

нанесение ударов по наземным целям.

Кроме этого в ведомстве пишут, во время учений самолеты обеспечивают истребительное прикрытие, ведут воздушную разведку, выполняют транспортно-десантные задачи и эвакуацию пилотов, потерпевших бедствие.

Также по их информации, основное внимание во время учений уделяется "совершенствованию командирской подготовки".

"Основное внимание будет уделено совершенствованию командирской подготовки и практических навыков летных экипажей в ходе ведения боевых действий, выработка у личного состава высоких боевых и морально-психологических качеств", - говорится в сообщении.