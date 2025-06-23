Имитация боя и ударов по врагу: в Беларуси проведут масштабные учения авиации и ПВО

С 23 по 27 июня в Беларуси проходят масштабные летно-тактические учения с участием Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси.
По сообщению Минобороны страны, на учениях будут "отработаны вопросы":
Кроме этого в ведомстве пишут, во время учений самолеты обеспечивают истребительное прикрытие, ведут воздушную разведку, выполняют транспортно-десантные задачи и эвакуацию пилотов, потерпевших бедствие.
Также по их информации, основное внимание во время учений уделяется "совершенствованию командирской подготовки".
"Основное внимание будет уделено совершенствованию командирской подготовки и практических навыков летных экипажей в ходе ведения боевых действий, выработка у личного состава высоких боевых и морально-психологических качеств", - говорится в сообщении.
Напомним, совместные учения России и Беларуси "Запад-2025" запланированы на середину сентября. В России уже заявили, что учения якобы будут иметь "сугубо оборонительный характер", а в ходе их проведения будут отрабатываться "совместные действия по отражению агрессии против Союзного государства".
Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский комментируя предстоящие учения России и Беларуси "Запад-2025", отмечал, что одна из их целей - скрытое создание группировок наступательных войск.
Военный обозреватель Давид Шарп также отмечал, что если в Беларусь будут переброшены значительные силы в рамках осенних учений, это теоретически может свидетельствовать о подготовке нового наступления.
В Минобороны Беларуси заявили о переносе стратегических военных учений "Запад-2025" вглубь страны, подальше от границ с ЕС. Это должно снизить тревогу соседних стран, в частности Польши и Литвы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.