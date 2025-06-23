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Имитация боя и ударов по врагу: в Беларуси проведут масштабные учения авиации и ПВО

Фото: Военные учения в Беларуси проведут с 23 по 27 июня - (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

С 23 по 27 июня в Беларуси проходят масштабные летно-тактические учения с участием Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси.

По сообщению Минобороны страны, на учениях будут "отработаны вопросы":

  • отработка вывода авиационных подразделений из зоны условного удара вражеских средств воздушного нападения:
  • поддержка наземных войск в поиске:
  • блокировании и уничтожении противника:
  • нанесение ударов по наземным целям.

Кроме этого в ведомстве пишут, во время учений самолеты обеспечивают истребительное прикрытие, ведут воздушную разведку, выполняют транспортно-десантные задачи и эвакуацию пилотов, потерпевших бедствие.

Также по их информации, основное внимание во время учений уделяется "совершенствованию командирской подготовки".

"Основное внимание будет уделено совершенствованию командирской подготовки и практических навыков летных экипажей в ходе ведения боевых действий, выработка у личного состава высоких боевых и морально-психологических качеств", - говорится в сообщении.

Военные учения в Беларуси

Напомним, совместные учения России и Беларуси "Запад-2025" запланированы на середину сентября. В России уже заявили, что учения якобы будут иметь "сугубо оборонительный характер", а в ходе их проведения будут отрабатываться "совместные действия по отражению агрессии против Союзного государства".

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский комментируя предстоящие учения России и Беларуси "Запад-2025", отмечал, что одна из их целей - скрытое создание группировок наступательных войск.

Военный обозреватель Давид Шарп также отмечал, что если в Беларусь будут переброшены значительные силы в рамках осенних учений, это теоретически может свидетельствовать о подготовке нового наступления.

В Минобороны Беларуси заявили о переносе стратегических военных учений "Запад-2025" вглубь страны, подальше от границ с ЕС. Это должно снизить тревогу соседних стран, в частности Польши и Литвы.

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