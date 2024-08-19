Иллюзорная концепция красных линий России рассыпалась где-то под Суджей, - Зеленский

По его словам, если бы несколько месяцев назад большинство стран мира услышало о планах Украины провести операцию в Курской области, они бы сказали, что это пересечение "самой красной" из всех красных линий России.

Поэтому, как добавил Зеленский, никто не слышал о подготовке Украины к таким действиям. Теперь же успех украинских воинов говорит сам за себя: неспособность российского диктатора Владимира Путина защитить свою территорию очень красноречива.

Президент подчеркнул, что активная превентивная защита Украины является наиболее эффективным противодействием российскому террору.

"Мы сейчас имеем чрезвычайно важное идеологическое изменение, а именно: вся наивная, иллюзорная концепция так называемых красных линий по России, царившая в оценках войны некоторых партнеров, рассыпалась в эти дни где-то под Суджей", - добавил он.

Зеленский обратил внимание, что в войне "все зависит от смелости" как Украины, так и ее партнеров.

"Важно, чтобы партнеры были синхронными с нами в этой решимости, и тогда у России не останется ни одного другого шага, кроме справедливого мира", - отметил глава государства.