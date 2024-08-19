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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Иллюзорная концепция красных линий России рассыпалась где-то под Суджей, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Никаких красных линий России не существует. Эта концепция "рассыпалась" после того, как украинские защитники начали контролировать часть Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на совещании руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины.

По его словам, если бы несколько месяцев назад большинство стран мира услышало о планах Украины провести операцию в Курской области, они бы сказали, что это пересечение "самой красной" из всех красных линий России. 

Поэтому, как добавил Зеленский, никто не слышал о подготовке Украины к таким действиям. Теперь же успех украинских воинов говорит сам за себя: неспособность российского диктатора Владимира Путина защитить свою территорию очень красноречива. 

Президент подчеркнул, что активная превентивная защита Украины является наиболее эффективным противодействием российскому террору. 

"Мы сейчас имеем чрезвычайно важное идеологическое изменение, а именно: вся наивная, иллюзорная концепция так называемых красных линий по России, царившая в оценках войны некоторых партнеров, рассыпалась в эти дни где-то под Суджей", - добавил он. 

Зеленский обратил внимание, что в войне "все зависит от смелости" как Украины, так и ее партнеров.

"Важно, чтобы партнеры были синхронными с нами в этой решимости, и тогда у России не останется ни одного другого шага, кроме справедливого мира", - отметил глава государства. 

Что предшествовало

Напомним, партнеры Украины с начала полномасштабной войны заявляли о боязни эскалации войны с Россией. Так они объясняли свою нерешительность в вопросах отдельной военной помощи.

В частности, нашей стране долгое время не хотели предоставлять истребители F-16 и дальнобойные ракеты, поскольку таким вооружением ВСУ смогли бы атаковать территорию России.

У некоторых стран-партнеров боязнь пересечения красных линий РФ остается и до сих пор. В частности, это касается Германии, которая уже больше года отказывается передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Как заявлял канцлер Олаф Шольц, он опасается "неправильного использования" ракет, а именно ударов по целям в Москве.

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