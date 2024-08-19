Ілюзорна концепція червоних ліній Росії розсипалася десь під Суджею, - Зеленський

За його словами, якби кілька місяців тому більшість країн світу почули про плани України провести операцію в Курській області, вони б сказали, що це перетин "найчервонішої" з усіх червоних ліній Росії.

Тому, як додав Зеленський, ніхто не чув про підготовку України до таких дій. Тепер успіх українських воїнів говорить сам за себе: нездатність російського диктатора Володимира Путіна захистити свою територію дуже красномовна.

Президент наголосив, що активний превентивний захист України є найбільш ефективною протидією російському терору.

"Ми зараз маємо надзвичайно важливу ідеологічну зміну, а саме: вся наївна, ілюзорна концепція так званих червоних ліній щодо Росії, яка панувала в оцінках війни деяких партнерів, розсипалася цими днями десь під Суджею", - додав він.

Зеленський звернув увагу, що у війні "все залежить від сміливості" як України, так і її партнерів.

"Важливо, щоб партнери були синхронними з нами у цій рішучості, і тоді у Росії не залишиться жодного іншого кроку, окрім справедливого миру", - зазначив глава держави.