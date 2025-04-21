"Иллюзия тишины": как РФ использовала "пасхальное перемирие" на границе с Украиной

Россияне, во время объявленного ими же "пасхального перемирия" продолжали обстреливать приграничные регионы Украины. Были зафиксированы попытки штурмов противника.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.
"Это больше имитация того, что Россия хочет какого-то перемирия. Пусть оно там должно было длиться около 30 часов, но и по Сумщине, и по Харьковщине враг продолжал бить ствольной артиллерией, РСЗО, использовал также и беспилотники (это и сбросы, и FPV дроны)", - рассказал Демченко.
По его словам, враг меньше атаковал Черниговскую область, однако если привязываться ко всей линии границы с Россией, в пределах этих трех областей, то никакого режима прекращения огня со стороны оккупантов не наблюдалось.
"По линии фронта, где находятся подразделения ГПСУ, с первых часов обстрелы происходили тогда, когда вроде бы должно было быть прекращение огня... Возможно, меньше враг использовал авиацию, чтобы осуществлять удары, но полного прекращения огня мы не наблюдали", - отметил Демченко.
Также на отдельных направлениях враг пытался проводить штурмовые действия на участках, где несут службу пограничные подразделения.
"Это были не провокации, а целенаправленные штурмовые действия, которые враг продолжал осуществлять. Пусть это отдельные направления, но, если говорить о прекращении огня, то фиксировались не только обстрелы, но и атаки на позиции наших воинов", - добавил спикер.
Напомним, в субботу, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин заявил о так называемом "прекращении огня". По его словам, оно длилось с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Путин приказал своим войскам соблюдать режим тишины, но несмотря на это оккупанты продолжали обстрелы украинских войск на фронте.
В то же время, по словам президента Владимира Зеленского, россияне утром 20 апреля усилили обстрелы на фронте. Наибольшая активность была зафиксирована на Покровском и Северском направлениях.
Стоит заметить, что Зеленский предложил продлить перемирие минимум на 30 дней. Кремль не отреагировал на это предложение.
Также сразу после завершения так называемого "пасхального перемирия" россияне атаковали Украину тремя ракетами, в том числе "Оникс" и почти 100 дронами.
Подробно о том, что известно о пасхальном "перемирии", как на него отреагировали в Украине и на Западе - читайте в материале РБК-Украина.
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