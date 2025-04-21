"Иллюзия тишины": как РФ использовала "пасхальное перемирие" на границе с Украиной

Россияне, во время объявленного ими же "пасхального перемирия" продолжали обстреливать приграничные регионы Украины. Были зафиксированы попытки штурмов противника.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

"Это больше имитация того, что Россия хочет какого-то перемирия. Пусть оно там должно было длиться около 30 часов, но и по Сумщине, и по Харьковщине враг продолжал бить ствольной артиллерией, РСЗО, использовал также и беспилотники (это и сбросы, и FPV дроны)", - рассказал Демченко.

По его словам, враг меньше атаковал Черниговскую область, однако если привязываться ко всей линии границы с Россией, в пределах этих трех областей, то никакого режима прекращения огня со стороны оккупантов не наблюдалось.

"По линии фронта, где находятся подразделения ГПСУ, с первых часов обстрелы происходили тогда, когда вроде бы должно было быть прекращение огня... Возможно, меньше враг использовал авиацию, чтобы осуществлять удары, но полного прекращения огня мы не наблюдали", - отметил Демченко.

Также на отдельных направлениях враг пытался проводить штурмовые действия на участках, где несут службу пограничные подразделения.

"Это были не провокации, а целенаправленные штурмовые действия, которые враг продолжал осуществлять. Пусть это отдельные направления, но, если говорить о прекращении огня, то фиксировались не только обстрелы, но и атаки на позиции наших воинов", - добавил спикер.

"Пасхальное перемирие"

Напомним, в субботу, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин заявил о так называемом "прекращении огня". По его словам, оно длилось с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Путин приказал своим войскам соблюдать режим тишины, но несмотря на это оккупанты продолжали обстрелы украинских войск на фронте.

В то же время, по словам президента Владимира Зеленского, россияне утром 20 апреля усилили обстрелы на фронте. Наибольшая активность была зафиксирована на Покровском и Северском направлениях.

Стоит заметить, что Зеленский предложил продлить перемирие минимум на 30 дней. Кремль не отреагировал на это предложение.