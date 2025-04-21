"Ілюзія тиші": як РФ використала "великоднє перемир’я" на кордоні з Україною

Росіяни, під час оголошеного ними ж "великоднього перемир'я" продовжували обстрілювати прикордонні регіони України. Було зафіксовано спроби штурмів противника.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

"Це більше імітація того, що Росія хоче якогось перемир’я. Хай воно там мало тривати близько 30 годин, але і по Сумщині, і по Харківщині ворог продовжував бити ствольною артилерією, РСЗВ, використовував також і безпілотники (це і скиди, і FPV дрони)", - розповів Демченко.

За його словами, ворог менше атакував Чернігівщину, однак якщо прив’язуватися до всієї лінії кордону з Росією, в межах цих трьох областей, то ніякого режиму припинення вогню з боку окупантів не спостерігалось.

"По лінії фронту, де знаходяться підрозділи ДПСУ, з перших годин обстріли відбувалися тоді, коли начебто мало бути припинення вогню... Можливо, менше ворог використовував авіацію, щоб здійснювати удари, але повного припинення вогню ми не спостерігали", - зауважив Демченко.

Також на окремих напрямках ворог намагався проводити штурмові дії на ділянках, де несуть службу прикордонні підрозділи.

"Це були не провокації, а цілеспрямовані штурмові дії, які ворог продовжував здійснювати. Хай це окремі напрямки, але, якщо говорити про припинення вогню, то фіксувалися не лише обстріли, а й атаки на позиції наших воїнів", - додав речник.

"Великоднє перемир'я"

Нагадаємо, у суботу, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін заявив про так зване "припинення вогню". За його словами, воно тривало з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Путін приказав своїм військам дотримуватись режиму тиші, але попри це окупанти продовжували обстріли українських військ на фронті.

Водночас, за словами президента Володимира Зеленського, росіяни вранці 20 квітня посилили обстріли на фронті. Найбільша активність була зафіксована на Покровському та Сіверському напрямках.

Варто зауважити, що Зеленський запропонував продовжити перемир'я щонайменше на 30 днів. Кремль не відреагував на цю пропозицію.