Иллюзия угрозы? Зачем Россия перебрасывает войска в Беларусь
Первая цель сегодняшней активности на территории Беларуси - это создание еще одного очага напряжения у наших границ, и с этими же мотивами проводятся постоянные учения вооруженные сил республики. Но, скорее всего, планы Москвы не ограничиваются всего лишь иллюзией угрозы.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Беларуский плацдарм. Есть ли угроза повторного наступления на север Украины и Киев".
Как отмечается в материале, дело в том, что прибывших в основном направляют на полигоны и в тренировочные центры Беларуси. Из-за огромного потока мобилизованных у россиян может не хватать собственной инфраструктуры, чтобы всех их обучать,
Поэтому под предлогом создания региональной группировки они отправляют часть своих "новоиспеченных" военных для боевой подготовки в Беларусь. Вопрос в том, куда их перебросят дальше - в восточную, в южную операционные зоны или все же на север Украины.
"Российская мобилизационная система не справляется. Поэтому используется беларуская мобилизационная система и не более того. В медийном плане это обрисовывается несколько иначе. Но в настоящее время нет никакой наземной опасности со стороны Беларуси", - отметил военный эксперт, полковник Роман Свитан.
Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк заявил, что Беларусь проводит обучение личного состава, чтобы отвлекать внимание и силы Украины с востока и юга.
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