Ілюзія погрози? Навіщо Росія перекидає війська до Білорусі

Перша мета сьогоднішньої активності біля Білорусі - створення ще одного вогнища напруги біля наших кордонів, і з тими самими мотивами проводяться постійні навчання збройних сил республіки. Але, швидше за все, плани Москви не обмежуються лише ілюзією загрози.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Білоруський плацдарм. Чи є загроза повторного наступу на північ України та Київ ".

Як зазначається у матеріалі, річ у тому, що прибулих переважно направляють на полігони та у тренувальні центри Білорусі. Через величезний потік мобілізованих у росіян може не вистачати власної інфраструктури, щоб їх навчати,

Тому під приводом створення регіонального угруповання вони відправляють частину своїх "новоспечених" військових для бойової підготовки до Білорусі. Питання в тому, куди їх перекинуть далі - до східної, південної операційні зони або все ж таки на північ України.

"Російська мобілізаційна система не справляється. Тому використовується білоруська мобілізаційна система і не більше того. У медійному плані це описується дещо інакше. Але нині немає жодної наземної небезпеки з боку Білорусі", - зазначив військовий експерт, полковник Роман Світан.