Илон Маск призвал Ирландию выйти из состава ЕС

Американский бизнесмен Илон Маск призвал Ирландию и все другие страны выходить из состава Европейского Союза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу бизнесмена в соцсети Х и издание The Irish Times.
"Ирландия должна выйти из ЕС. По моему мнению, это должны сделать все страны. ЕС разрушает демократию в Европе", - отметил он.
Отметим, что такой пост предприниматель обнародовал в контексте судебного процесса относительно обязанности правительств принимать и предоставлять жилье беженцам, которые ищут убежища в Европейском Союзе.
В частности, речь идет об иске двух заявителей на международную защиту - гражданина Афганистана и гражданина Индии, которые долгое время оставались бездомными после того, как им не предоставили жилье в Ирландии.
Недавно Высокий суд ЕС постановил, что непредоставление жилья бездомным искателям убежища, нарушало их фундаментальное право на достоинство.
Суд принял это решение в ответ на запрос, направленный Высоким судом Ирландии в декабре 2023 года. С тех пор, по данным Минюста Ирландии, одинокие мужчины-искатели убежища больше не имеют гарантированного права на жилье из-за "дефицита мест для размещения".
Ирландия обжаловала это решение в Апелляционном суде ЕС. 30 июля суд признал, что лица, прибывающие в Ирландию в поисках убежища и остающиеся без жилья, "оказываются в условиях крайней материальной бедности".
В то же время, суд не считает доказанным, что они находятся в "состоянии унижения, несовместимого с человеческим достоинством".
После Высокий суд направил этот вопрос для толкования в Европейский Суд Справедливости (ЕСС).
1 августа Европейский Суд Справедливости в Люксембурге постановил, что правительство не может оправдывать недостаток жилья отказом в предоставлении убежища для искателей защиты.
В своем решении от 1 августа, ЕСС заявил, что "право ЕС следует толковать таким образом, что государство-член ЕС, которое в течение нескольких недель не обеспечило (искателю убежища) доступа к (жилью), не может избежать ответственности согласно праву ЕС, ссылаясь на временное исчерпание возможностей размещения... из-за наплыва граждан третьих стран, ищущих временной или международной защиты".
В решении отмечается, что правительство государства не может избежать ответственности, "даже если такой наплыв был значительным, внезапным, непредсказуемым и неизбежным".
В дальнейшем дело будет вновь рассмотрено Высоким судом, который примет окончательное решение с учетом толкования права ЕС, предоставленного Европейским судом, которое является обязательным.
По состоянию на 30 июля, 942 человека находились в ожидании предложения по размещению в статусе заявителей на международную защиту в Ирландии.
Напомним, с начала полномасштабной войны РФ против Украины, директива ЕС о временной защите стала спасением для почти 4,3 млн украинцев.
Однако этот правовой статус миллионов украинских беженцев может оказаться под угрозой. Сейчас у Брюсселя отсутствует четкий план, который позволит людям оставаться в странах ЕС после прекращения огня с Россией.
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