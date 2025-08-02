Ілон Маск закликав Ірландію вийти зі складу ЄС

"Ірландія повинна вийти з ЄС. На мою думку, це повинні зробити всі країни. ЄС руйнує демократію в Європі", - зазначив він.

На що відреагував Ілон Маск

Зазначимо, що такий пост підприємець оприлюднив у контексті судового процесу щодо обов'язку урядів приймати та надавати житло біженцям, які шукають притулку в Європейському Союзі.

Зокрема, йдеться про позов двох заявників на міжнародний захист - громадянина Афганістану та громадянина Індії, які тривалий час залишались бездомними після того, як їм не надали житло в Ірландії.

Нещодавно Високий суд ЄС постановив, що ненадання житла бездомним шукачам притулку, порушувало їхнє фундаментальне право на гідність.

Суд ухвалив це рішення у відповідь на запит, надісланий Високим судом Ірландії в грудні 2023 року. Відтоді, за даними Мін'юсту Ірландії, одинокі чоловіки-шукачі притулку більше не мають гарантованого права на житло через "дефіцит місць для розміщення".

Ірландія оскаржила це рішення в Апеляційному суді ЄС. 30 липня суд визнав, що особи, які прибувають до Ірландії в пошуках притулку та залишаються без житла, "опиняються в умовах крайньої матеріальної бідності".

Водночас, суд не вважає доведеним, що вони перебувають у "стані приниження, несумісного з людською гідністю".

Опісля Високий суд направив це питання для тлумачення до Європейського Суду Справедливості (ЄСС).

1 серпня Європейський Суд Справедливості у Люксембурзі постановив, що уряд не може виправдовувати нестачу житла відмовою у наданні притулку для шукачів захисту.

У своєму рішенні від 1 серпня, ЄСС заявив, що "право ЄС слід тлумачити таким чином, що держава-член ЄС, яка впродовж кількох тижнів не забезпечила (шукачеві притулку) доступу до (житла), не може уникнути відповідальності згідно з правом ЄС, посилаючись на тимчасове вичерпання можливостей розміщення… через наплив громадян третіх країн, які шукають тимчасового або міжнародного захисту".

У рішенні зазначається, що уряд держави не може уникнути відповідальності, "навіть якщо такий наплив був значним, раптовим, непередбачуваним і неминучим".

Надалі справу буде знову розглянуто Високим судом, який ухвалить остаточне рішення з урахуванням тлумачення права ЄС, наданого Європейським судом, яке є обов’язковим.

Станом на 30 липня, 942 чоловіки перебували в очікуванні пропозиції щодо розміщення в статусі заявників на міжнародний захист в Ірландії.