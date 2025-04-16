Не Польша и не Венгрия. Какие страны больше всего хотят оставить наших беженцев

Европейские страны заинтересованы в том, чтобы украинские беженцы остались у них. Прежде всего это касается наиболее зрелых в вопросе миграционной политики стран.

По его словам, это те страны, где еще 50 лет назад прошел диалог в обществе на тему "мигранты - это хорошо или плохо", и которые поняли, что если не привлекать иммигрантов, в стране закроется большинство заводов и фабрик.

"В первую очередь речь идет о Скандинавских странах. Эти страны в своих обществах уже ментально преодолели предубеждения относительно выходцев из других стран и в достаточно равной степени привлекают сирийцев, пакистанцев, украинцев и тому подобное. Например, на заводе Scania в Швеции работают выходцы из более чем 50 стран мира", - сказал он.

По его мнению, этого нельзя сказать о Венгрии или Польше, где до сих пор ощутимо негативное отношение к иностранным работникам, а большое преимущество по найму иностранцев предоставляется только украинцам.

Восточная Европа

"Но восточные страны ЕС в наибольшей степени страдают от недостатка недорогой рабочей силы, поэтому быстрыми темпами готовят население к мультикультурному обществу и либерализуют свое законодательство, чтобы облегчить бизнесу наем иностранцев. Поэтому в украинцах будут заинтересованы как те, кто привлекает мигрантов последние 50 лет, так и те, кто должен ускориться, чтобы их заводы и фабрики и в дальнейшем работали", - сказал он.

По его словам, это в первую очередь касается Польши, Венгрии и Словакии как новых "промышленных центров" Восточной Европы. Вступление Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону с 1 января 2025 года также ускорит трудовую эмиграцию из этих стран, это будет стимулировать местных работодателей искать рабочую силу среди украинцев.

"Также считаю, что с прекращением предоставления Германией денежной поддержки, часть украинских беженцев переместится в другие страны с меньшими затратами на проживание - в Италию и Испанию. И в страны с более высоким уровнем бесплатной социальной защиты со стороны государства - в Швецию, Норвегию", - сказал он.

Беженцы в Европе

По данным ООН, по состоянию на 16 декабря 2024 года было зарегистрировано 6,8 млн украинцев за рубежом. Но эти данные учитывают и тех украинцев, которые выехали (или принудительно были вывезены) в Россию и Беларусь. Если не учитывать украинцев, которые находятся на территории стран-агрессоров, то их численность составляет 5,5 млн.

По данным ООН, больше всего украинцев в таких странах: