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Трамп советует Европе остановить миграцию, иначе будет катастрофа

Суббота 26 июля 2025 00:17
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Трамп советует Европе остановить миграцию, иначе будет катастрофа Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Европейцам следует остановить массовую миграцию, иначе у них больше не будет Европы.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-брифинг после прибытия в Шотландию 25 июля.

По его мнению, европейцам нужно "взять себя в руки" в вопросе иммиграции, иначе "у них больше не будет Европы".

Он также напомнил, что США за последний месяц не пропустили в свою страну ни одного нелегального мигранта, а также "выгнали много плохих людей".

"Однако вы (европейцы. - ред.) позволяете этому произойти в ваших странах. И вы должны остановить это ужасное вторжение, которое происходит в Европе, во многих странах Европы. Эта иммиграция убивает Европу", - заявил Трамп.

Напомним, в пятницу, 25 июля, Дональд Трамп прибыл с визитом в Шотландию.

В ходе поездки он встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и поиграет в гольф в своем поместье недалеко от Абердина на западном побережье страны.

Депортация мигрантов из США

С января администрация Дональда Трампа депортировала из Соединенных Штатов миллионы нелегальных мигрантов.

Белый дом применяет "Акт об иностранных врагах" от 1798 года, как правовое основание для высылки иностранцев, которых подозревают в причастности к преступным группировкам.

Для мигрантов, которые не покинули США после соответствующего решения суда о депортации, были введены солидные штрафы.

Кроме того, из США планируют выслать полмиллиона мигрантов из Гаити.

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