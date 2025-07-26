Трамп советует Европе остановить миграцию, иначе будет катастрофа

Европейцам следует остановить массовую миграцию, иначе у них больше не будет Европы.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-брифинг после прибытия в Шотландию 25 июля.

По его мнению, европейцам нужно "взять себя в руки" в вопросе иммиграции, иначе "у них больше не будет Европы".

Он также напомнил, что США за последний месяц не пропустили в свою страну ни одного нелегального мигранта, а также "выгнали много плохих людей".

"Однако вы (европейцы. - ред.) позволяете этому произойти в ваших странах. И вы должны остановить это ужасное вторжение, которое происходит в Европе, во многих странах Европы. Эта иммиграция убивает Европу", - заявил Трамп.

Напомним, в пятницу, 25 июля, Дональд Трамп прибыл с визитом в Шотландию.

В ходе поездки он встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и поиграет в гольф в своем поместье недалеко от Абердина на западном побережье страны.