Илон Маск рассказал, как через 20 лет люди смогут достичь бессмертия

Илон Маск представил новую футуристическую идею - по его мнению, в будущем люди смогут "загружать" свое сознание и воспоминания в тела роботов, фактически добиваясь цифрового бессмертия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Space World в Facebook.
Разработкой технологий, которые могут приблизить это будущее, занимается его компания Neuralink. Она создает интерфейс между мозгом и компьютером, который позволяет напрямую соединять человеческое мышление с машинами.
Хотя Маск не называет конкретных сроков, эксперты в области технологий и футурологи считают, что передача сознания может стать реальностью в течение ближайших 20 лет - при условии, что развитие нейротехнологий и искусственного интеллекта продолжится нынешними темпами.
Фактически, речь идет о мире, где человек сможет существовать после смерти тела - в виртуальной среде, роботизированной форме или даже на других планетах.
На первый взгляд, идея "цифрового бессмертия" звучит как сюжет фантастического фильма. Но, как напоминают сторонники Маска, еще недавно фантастикой казались электромобили, многоразовые ракеты и искусственный интеллект - проекты, которые предприниматель уже воплотил в жизнь.
По словам экспертов, граница между человеком и машиной стирается быстрее, чем когда-либо. И если Neuralink достигнет своей цели, человечество может вступить в новую эру - эпоху слияния сознания и технологий.
