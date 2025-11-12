Ілон Маск розповів, як через 20 років люди зможуть досягти безсмертя

Розробкою технологій, які можуть наблизити це майбутнє, займається його компанія Neuralink. Вона створює інтерфейс між мозком і комп'ютером, який дає змогу напряму з'єднувати людське мислення з машинами.

Коли це може стати можливим

Хоча Маск не називає конкретних термінів, експерти в галузі технологій і футурологи вважають, що передача свідомості може стати реальністю протягом найближчих 20 років - за умови, що розвиток нейротехнологій і штучного інтелекту продовжиться нинішніми темпами.

Фактично, йдеться про світ, де людина зможе існувати після смерті тіла - у віртуальному середовищі, роботизованій формі або навіть на інших планетах.

Із наукової фантастики - у реальність

На перший погляд, ідея "цифрового безсмертя" звучить як сюжет фантастичного фільму. Але, як нагадують прихильники Маска, ще донедавна фантастикою здавалися електромобілі, багаторазові ракети та штучний інтелект - проекти, які підприємець уже втілив у життя.

За словами експертів, межа між людиною і машиною стирається швидше, ніж будь-коли. І якщо Neuralink досягне своєї мети, людство може вступити в нову еру - епоху злиття свідомості та технологій.