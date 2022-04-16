Маску заборонили істотно наростити свою частку в Twitter

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії .

Повідомляється, що план захисту акціонерів був оголошений після пропозиції про покупку Twitter. Даний план гарантує, що всі акціонери зможуть повністю реалізувати свої інвестиції в сервіс мікроблогів, і жодна компанія, фізична особа або група не отримає контроль шляхом скупки акцій на відкритому ринку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Маск подав заявку в Комісію з цінних паперів і бірж США на викуп всіх акцій Twitter за суму близько 43 млрд доларів.

Статок американського мільярдера оцінюється в близько 260 млрд доларів.

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