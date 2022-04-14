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Маск подав заявку на купівлю Twitter за 43 млрд доларів

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Вашингтон, Четвер 14 квітня 2022 13:50
Маск подав заявку на купівлю Twitter за 43 млрд доларів Фото: американський мільярдер Ілон Маск (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Американський мільярдер Ілон Маск готовий придбати 100% акцій сервісу мікроблогів Twitter. Він пропонує угоду за 43 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що сьогодні Маск подав заявку в Комісію з цінних паперів і бірж США на викуп всіх акцій Twitter. Він пропонує 54,2 долара за акцію, що на 54% вище максимальної вартості акцій на закритті торгів 28 січня. Таким чином, сума угоди може скласти близько 43 млрд доларів.

Також повідомляється, що на цих новинах акції соціальної мережі злетіли на 18%. Зазначимо, на початку квітня Маск вперше повідомив, що його частка в Twitter становить близько 9%.

Аккаунт Маска в цій соціальній мережі має понад 80 млн підписників. Раніше він розповів про зміни, які хотів би побачити в Twitter, а компанія пропонувала йому місце в раді директорів після того, як була оприлюднена інформація про його частку. Зокрема, Маск пропонував перетворити офіс Twitter в Сан-Франциско на притулок для бездомних.

Статки мільярдера оцінюються в близько 260 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше Маск на тлі російського вторгнення в Україну викликав президента Росії Володимира Путіна на бій.

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Twitter Илон Маск
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