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ТikTok відхилив пропозицію Microsoft про покупку

США, Понеділок 14 вересня 2020 05:14
ТikTok відхилив пропозицію Microsoft про покупку
Фото: ТikTok (canva.com)
Автор: РБК-Україна

Власник китайської соцмережі TikTok ByteDance відхилив пропозицію американської компанії Microsoft про покупку сервісу. Американська корпорація Oracle стала єдиним претендентом на купывлю додатка TikTok.

Про це пише The New York Times.

При цьому ByteDance, за даними видання, не дала коментарів за своїм рішенням.

Інша американська корпорація Oracle стала єдиним претендентом на покупку додатка TikTok, однак чи отримає вона контрольний пакет акцій компанії - залишається невідомим. При цьому раніше ByteDance називала Oracle своїм "технологічним партнером".

У NYT відзначили, що Microsoft в минулому висловлювала вимоги, згідно з якими повинна була отримати комп'ютерний код TikTok. Після цього Китай встановив вимогу, яке забороняє продавати код TikTok іноземним особам без попереднього дозволу уряду КНР.

Раніше влада країни прийняла рішення заблокувати TikTok на території США, якщо його не викупить американська компанія до 15 вересня. Спецслужби США стверджують, що керівництво соцмережі передає китайській владі персональні дані користувачів і займається пропагандою.

Пізніше в ByteDance заявили, що компанія буде судитися з американською владою.

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