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Twitter провів переговори про можливе об'єднання з TikTok

США, Неділя 09 серпня 2020 04:09
Twitter провів переговори про можливе об'єднання з TikTok
Фото: TікTок (canva.com)
Автор: Артур Родивилов

Американській компанії буде потрібна допомога інших інвесторів для угоди

Компанія Twitter провела попередні переговори з китайським сервісом TikTok. Вона зацікавлена ​​в американському відділенні відеододатку.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Однак видання підкреслює, що ймовірність покупки низька, тому, що Microsoft є більшою компанією. Ринкова вартість компанії Twitter складає приблизно 29 млрд доларів, в той час як Microsoft оцінюється в більш як 1,6 трлн доларів. Компанії напевно буде потрібна допомога інших інвесторів.

Напередодні президент США Дональд Трамп підписав указ про боротьбу з загрозою TikTok. Згідно з документом, у американських компаній залишається 45 днів на те, щоб припинити всі операції з материнською компанією додатку ByteDance.

Раніше Трамп заявив, що популярне китайське додаток TikTok "припинить здійснювати комерційну діяльність", якщо не продасть свої підрозділи в США до середини вересня.

РБК-Україна писало, що американська компанія Microsoft припинила переговори про покупку соцмережі TikTok.

Помпео заявив, що TikTok є суттєвою загрозою для персональних даних американців.

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