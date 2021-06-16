ІКАО розгляне звіт про примусову посадку Ryanair в Білорусі у вересні
Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) приступила до розслідуванню інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair в Білорусі. Звіт про нього ІКАО планує розглянути 13 Вересня.
Про це повідомила прес-служба ІКАО.
Відзначається, що в ході розслідування ІКАО направила запити країнам, які безпосередньо пов'язані з цією подією. "Білорусь і Польща вже надали деякі попередні деталі. Інформація також була запитана з Греції, Ірландії, Литви та Швейцарії", - йдеться в заяві.
Проміжний звіт про хід розслідування буде представлений раді ІКАО, орієнтовно, 23 червня. "Оскільки відповіді на офіційні запити ще не отримані, розслідування триває, і звіт очікується на наступному засіданні Ради, яке почнеться 13 Вересня", - підкреслили в організації.
Нагадаємо, 23 травня Білоруський режим примусово посадив літак Ryanair саме для того, щоб затримати Протасевича і його дівчину Софію Сапегу. Протасевич і Сапега були редакторами опозиційних білоруських Telegram-каналів.
Зазначимо, 16 червня луганські бойовики заявили, що нібито провели "слідчі дії" з заарештованим Романом Протасевичем. Україна вважає це зближенням Білорусі з Росією і вимагає пояснень.
Як повідомляло РБК-Україна, на початку червня Олександр Лукашенко запропонував бойовикам "ЛНР" провести слідчі дії з заарештованим Протасевичем. Луганські бойовики стверджують, що Протасевич нібито воював на Донбасі.