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ІКАО розгляне звіт про примусову посадку Ryanair в Білорусі у вересні

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Монреаль, Середа 16 червня 2021 20:17
ІКАО розгляне звіт про примусову посадку Ryanair в Білорусі у вересні Фото: ІКАО розгляне звіт про інцидент з Ryanair в Білорусі у вересні (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) приступила до розслідуванню інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair в Білорусі. Звіт про нього ІКАО планує розглянути 13 Вересня.

Про це повідомила прес-служба ІКАО.

Відзначається, що в ході розслідування ІКАО направила запити країнам, які безпосередньо пов'язані з цією подією. "Білорусь і Польща вже надали деякі попередні деталі. Інформація також була запитана з Греції, Ірландії, Литви та Швейцарії", - йдеться в заяві.

Проміжний звіт про хід розслідування буде представлений раді ІКАО, орієнтовно, 23 червня. "Оскільки відповіді на офіційні запити ще не отримані, розслідування триває, і звіт очікується на наступному засіданні Ради, яке почнеться 13 Вересня", - підкреслили в організації.

Нагадаємо, 23 травня Білоруський режим примусово посадив літак Ryanair саме для того, щоб затримати Протасевича і його дівчину Софію Сапегу. Протасевич і Сапега були редакторами опозиційних білоруських Telegram-каналів.

Зазначимо, 16 червня луганські бойовики заявили, що нібито провели "слідчі дії" з заарештованим Романом Протасевичем. Україна вважає це зближенням Білорусі з Росією і вимагає пояснень.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку червня Олександр Лукашенко запропонував бойовикам "ЛНР" провести слідчі дії з заарештованим Протасевичем. Луганські бойовики стверджують, що Протасевич нібито воював на Донбасі.

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