ІКАО розгляне звіт про примусову посадку Ryanair в Білорусі у вересні

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) приступила до розслідуванню інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair в Білорусі . Звіт про нього ІКАО планує розглянути 13 Вересня.

Відзначається, що в ході розслідування ІКАО направила запити країнам, які безпосередньо пов'язані з цією подією. "Білорусь і Польща вже надали деякі попередні деталі. Інформація також була запитана з Греції, Ірландії, Литви та Швейцарії", - йдеться в заяві.

Проміжний звіт про хід розслідування буде представлений раді ІКАО, орієнтовно, 23 червня. "Оскільки відповіді на офіційні запити ще не отримані, розслідування триває, і звіт очікується на наступному засіданні Ради, яке почнеться 13 Вересня", - підкреслили в організації.