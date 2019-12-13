Гравець збірної України включений до команди тижня Ліги Європи

Фото: Роман Безус (ffu.ua)

Безус потрапив до символічної збірної заключного туру

Український півзахисник бельгійського "Гента" Роман Безус включений в символічну збірну заключного шостого туру групового етапу Ліги Європи. Про це повідомляється на офіційному сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Повністю команда тижня в Лізі Європи виглядає наступним чином:

Воротар: Вид Белець (АПОЕЛ)

Захисники: Ешлі Янг ("Манчестер Юнайтед"), Жоріс Ньяньон ("Ренн"), Гернот Траунер (ЛАСК), Гаель Кліші ("Істанбул ББ")

Півзахисники: Хуан Мата ("Манчестер Юнайтед"), Роман Безус ("Гент"), Такума Асано ("Партизан"), Букайо Сака ("Арсенал")

Нападники: Мейсон Грінвуд ("Манчестер Юнайтед"), Діогу Жота ("Вулверхемпто")

This week's top performers ⁣

⁣ How many would make your group stage dream team? #UEL @FedExEurope — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 13, 2019

Раніше стали відомі всі учасники 1/16 фіналу плей-офф Ліги Європи. Жеребкування цієї стадії відбудеться 16 грудня.

Нагадаємо, "Динамо" завершило свої виступи в Лізі Європи, зігравши у вирішальному матчі з "Лугано" внічию - 1:1. Також свої виступи у турнірі завершив бронзовий призер УПЛ "Олександрія". Таким чином, на європейській арені навесні представляти Україну буде тільки "Шахтар", якого "Аталанта" вибила з Ліги чемпіонів (3:0).