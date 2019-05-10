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Гравець "Арсеналу" Мхітарян може не поїхати на фінал Ліги Європи в Баку

Новини » Спорт    10.05.2019 - 13:11
Гравець "Арсеналу" Мхітарян може не поїхати на фінал Ліги Європи в Баку
Фото: Генріх Мхітарян (arsenal.com)

Вірменин ніколи у своїй кар'єрі не грав у Азербайджані

Півзахисник лондонського "Арсеналу" Генріх Мхітарян, вірменин за національністю, може не поїхати з командою на фінал Ліги Європи, який відбудеться 29 травня в Баку. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що між Вірменією та Азербайджаном немає дипломатичних відносин через давній конфлікт навколо спірного Нагірно-Карабахського регіону.

Раніше Генріх Мхітарян пропускав матчі своїх команда на території Азербайджану. Граючи за "Боруссію" Дортмунд у 2015 році, з міркувань безпеки він не брав участі в матчі Ліги Європи проти ФК "Габала".

Вірменин також пропустив переможний матч "Арсеналу" (3:0) проти "Карабаха" в жовтні минулого року. Тоді головний тренер команди "канонірів" Унаї Емері сказав, що гравець не може приїхати, всупереч тому, що УЄФА запропонував свою підтримку.

На питання, чи поїде Мхітарян в Азербайджан, щоб зіграти у фіналі, якщо "Арсенал" зможе дійти до цієї стадії, Емері раніше не давав конкретної відповіді.

Нагадаємо, Ярослав Ракицький, який в зимове трансферне вікно перейшов з "Шахтаря" в російський "Зеніт", не був викликаний до збірної України на стартові матчі відбору до Євро-2020.

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