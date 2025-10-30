Игры и не только. Netflix анонсировал обновление сервиса: какие новые функции появятся
На конференции TechCrunch Disrupt 2025 Netflix представил ряд обновлений и инноваций. Функции будут внедряться постепенно и станут доступны пользователям с 2026 года.
Голосование в реальном времени
Технический директор Netflix Элизабет Стоун анонсировала реальное голосование для интерактивного контента, чтобы повысить вовлеченность пользователей. Например, во время шоу талантов зрители смогут голосовать и видеть результаты на экране в реальном времени.
Это будет влиять на ход программы: в зависимости от голосов некоторые участники могут не дойти до финала. Стоун упомянула шоу Star Search, которое планируется перезапустить в следующем году.
Голосование в реальном времени с новой функцией (фото: Netflix)
Интерактивные игры для вечеринок
Netflix уже анонсировал игры, включая Pictionary, Boggle и интерактивную версию Tetris, которые появятся на платформе в этом году.
Компания рассказала, что в 2026 году будет еще больше таких игр, предоставляя пользователям дополнительные возможности для развлечений и взаимодействия с контентом.
До конца 2025 года на Netflix появятся пять интерактивных игр:
- LEGO® Party! - четыре игрока соревнуются в мини-играх
- Boggle Party Boggle для 8 человек
- Pictionary: Game Night - рисование и угадывание как в старой игре Mattel
- Tetris Time Warp - соревнования с друзьями за лучший результат в разных версиях Tetris
- Party Crashers: Fool Your Friends - один игрок не знает правил, задача остальных - вычислить “нарушителя”.
Больше интерактивных игр для вечеринок (фото: Netflix)
Погружающие тематические главные страницы
Netflix продолжает делать профили более динамичными и интерактивными.
Главные страницы будут постепенно получать тематические дизайны: один из них посвящен Хэллоуину, другой - праздничному сезону, а также готовится тема по мотивам Bridgerton, которая может появиться вместе с 4 сезоном сериала.
Редизайн детских профилей
Для пользователей с детьми Netflix готовит редизайн детских профилей, который упростит навигацию и оформление. Новая концепция будет похожа на обновление, которое компания запустила в мае для обычных профилей: чистый интерфейс и новая верхняя панель с разделом “Мой Netflix”, где собираются сохраненные, любимые и просмотренные шоу.
По данным компании, дети часто пересматривают любимый контент, и редизайн должен упростить этот процесс. При этом многие элементы останутся без изменений: родительский контроль, тематические ряды с персонажами и предложения в формате “тайной коробки”.
Обновленные детские профили (фото: Netflix)
Вертикальные видео
Netflix также экспериментирует с вертикальными видео, чтобы пользователи могли получать контент в более «быстром», TikTok-подобном формате.
Одна из идей - делиться клипами шоу и фильмов с другими людьми, развивая существующую функцию Моменты. При этом Netflix не собирается превращаться в прямого конкурента TikTok.
