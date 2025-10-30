Ігри та не тільки. Netflix анонсував оновлення сервісу: які нові функції з'являться
На конференції TechCrunch Disrupt 2025 Netflix представив низку оновлень та інновацій. Функції впроваджуватимуться поступово і стануть доступні користувачам з 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт TomsGuide.
Голосування в реальному часі
Технічний директор Netflix Елізабет Стоун анонсувала реальне голосування для інтерактивного контенту, щоб підвищити залученість користувачів. Наприклад, під час шоу талантів глядачі зможуть голосувати і бачити результати на екрані в реальному часі.
Це впливатиме на хід програми: залежно від голосів деякі учасники можуть не дійти до фіналу. Стоун згадала шоу Star Search, яке планують перезапустити наступного року.
Голосування в реальному часі з новою функцією (фото: Netflix)
Інтерактивні ігри для вечірок
Netflix уже анонсував ігри, включно з Pictionary, Boggle та інтерактивною версією Tetris, які з'являться на платформі цього року.
Компанія розповіла, що у 2026 році буде ще більше таких ігор, надаючи користувачам додаткові можливості для розваг і взаємодії з контентом.
До кінця 2025 року на Netflix з'являться п'ять інтерактивних ігор:
- LEGO® Party! - чотири гравці змагаються в міні-іграх
- Boggle Party Boggle для 8 осіб
- Pictionary: Game Night - малювання та вгадування як у старій грі Mattel
- Tetris Time Warp - змагання з друзями за найкращий результат у різних версіях Tetris
- Party Crashers: Fool Your Friends - один гравець не знає правил, завдання інших - вирахувати "порушника".
Більше інтерактивних ігор для вечірок (фото: Netflix)
Тематичні головні сторінки, що занурюють
Netflix продовжує робити профілі більш динамічними та інтерактивними.
Головні сторінки поступово отримуватимуть тематичні дизайни: один із них присвячений Геловіну, інший - святковому сезону, а також готується тема за мотивами Bridgerton, яка може з'явитися разом із 4 сезоном серіалу.
Редизайн дитячих профілів
Для користувачів із дітьми Netflix готує редизайн дитячих профілів, який спростить навігацію та оформлення. Нова концепція буде схожа на оновлення, яке компанія запустила в травні для звичайних профілів: чистий інтерфейс і нова верхня панель з розділом "Мій Netflix", де збираються збережені, улюблені та переглянуті шоу.
За даними компанії, діти часто переглядають улюблений контент, і редизайн має спростити цей процес. При цьому багато елементів залишаться без змін: батьківський контроль, тематичні ряди з персонажами і пропозиції у форматі "таємної коробки".
Оновлені дитячі профілі (фото: Netflix)
Вертикальні відео
Netflix також експериментує з вертикальними відео, щоб користувачі могли отримувати контент у більш "швидкому", TikTok-подібному форматі.
Одна з ідей - ділитися кліпами шоу і фільмів з іншими людьми, розвиваючи наявну функцію Моменти. При цьому Netflix не збирається перетворюватися на прямого конкурента TikTok.
