Игры с символами агрессии. У Зеленского резко отреагировали на выходку Louis Vuitton

"Уже более года Россия убивает украинцев в Европе, используя триколор и свастику V/Z. Элитный дом моды, ориентированный на "российских богачей", решил публично поиграть с символами агрессии. Роскошь пахнет лучше, когда она облита кровью, не так ли, Louis Vuitton?", - написал Подоляк.

For over a year, RF has been slaughtering Ukrainians in Europe using the tricolor & V/Z swastika. An elite fashion house focused on "Russian nouveau riche" chose to publicly toy with the symbols of aggression.

Luxury smells better when it's drenched in blood, right @LouisVuitton? pic.twitter.com/I5lZ90n6RC