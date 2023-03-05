Игры с символами агрессии. У Зеленского резко отреагировали на выходку Louis Vuitton
Элитный бренд одежды Louis Vuitton использовал в своей рекламе красный, синий и белый цвета, а также латинскую букву V. Такая выходка является игрой с символами агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
"Уже более года Россия убивает украинцев в Европе, используя триколор и свастику V/Z. Элитный дом моды, ориентированный на "российских богачей", решил публично поиграть с символами агрессии. Роскошь пахнет лучше, когда она облита кровью, не так ли, Louis Vuitton?", - написал Подоляк.
For over a year, RF has been slaughtering Ukrainians in Europe using the tricolor & V/Z swastika. An elite fashion house focused on "Russian nouveau riche" chose to publicly toy with the symbols of aggression.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 5, 2023
Luxury smells better when it's drenched in blood, right @LouisVuitton? pic.twitter.com/I5lZ90n6RC
Напомним, ранее Подоляк рассказал, что Евросоюз должен ввести санкции против ряда международных компаний, которые продолжают свою работу в России.
Также мы писали, что, по словам Подоляка, только 9% мировых компаний вышли из российского рынка.
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