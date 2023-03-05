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Игры с символами агрессии. У Зеленского резко отреагировали на выходку Louis Vuitton

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Киев, Воскресенье 05 марта 2023 21:10
Игры с символами агрессии. У Зеленского резко отреагировали на выходку Louis Vuitton Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Элитный бренд одежды Louis Vuitton использовал в своей рекламе красный, синий и белый цвета, а также латинскую букву V. Такая выходка является игрой с символами агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Уже более года Россия убивает украинцев в Европе, используя триколор и свастику V/Z. Элитный дом моды, ориентированный на "российских богачей", решил публично поиграть с символами агрессии. Роскошь пахнет лучше, когда она облита кровью, не так ли, Louis Vuitton?", - написал Подоляк.

Напомним, ранее Подоляк рассказал, что Евросоюз должен ввести санкции против ряда международных компаний, которые продолжают свою работу в России.

Также мы писали, что, по словам Подоляка, только 9% мировых компаний вышли из российского рынка.

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