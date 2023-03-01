Metro, Auchan и не только. Подоляк рассказал о компаниях в РФ, на которые нужно наложить санкции
На территории РФ работает много компаний, против которых Европейский союз должен ввести санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире национального телемарафона.
По его словам, отдельные силы в Европе могут притворяться, что деньги – это деньги, а убийства – это убийства, но так не получится. Эти силы хотели бы, чтобы РФ осталась партнером на международном рынке.
"Есть ряд европейских компаний, которые до сих пор объемно работают в России и получают там сверхприбыли. И это выглядит, мягко говоря, несколько странно. Поэтому, безусловно, есть еще немало компаний, на кого нужно налагать санкции", - говорится в заявлении.
В список этих компаний он отнес Metro, Auchan и Raiffeisen bank. Подоляк добавил, что они платят налоги в бюджет и финансируют войну против Украины.
Советник руководителя Офиса президента отметил, что ускорить завершение войны в Украине можно двумя путями. Речь идет о предоставлении ВСУ необходимому оружию, а также уменьшению источников финансирования этой войны для РФ. Подоляк добавил, что об этом нужно прямо говорить, называть четко те компании, уплачивающие налоги в РФ, и на которые нужно наложить санкции.
Напомним, что Брюссель переключает свое внимание на принятие новых санкций против России на обеспечение соблюдения существующих. В поле внимания попадут и третьи страны.
С начала полномасштабной войны в Украине только 9% из почти полутора тысяч мировых компаний вышли из российского рынка.
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