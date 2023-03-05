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Ігри з символами агресії. У Зеленського різко відреагували на витівку Louis Vuitton

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Київ, Неділя 05 березня 2023 21:10
Ігри з символами агресії. У Зеленського різко відреагували на витівку Louis Vuitton Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Елітний бренд одягу Louis Vuitton використовував у своїй рекламі червоний, синій та білий кольори, а також латинську літеру V. Така витівка є грою з символами агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Вже більше року Росія вбиває українців у Європі, використовуючи триколор і свастику V/Z. Елітний будинок моди, орієнтований на "російських багатіїв", вирішив публічно пограти з символами агресії. Розкіш пахне краще, коли вона облита кров'ю, чи не так, Louis Vuitton?", - написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше Подоляк розповів, що Євросоюз має ввести санкції проти низки міжнародних компаній, які продовжують свою роботу в Росії.

Також ми писали, що, за словами Подоляка, лише 9% світових компаній вийшли із російського ринку.

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