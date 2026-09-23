Игры без лагов и 8K-видео: Qualcomm представила новый флагманский чип Snapdragon

Qualcomm готовит сразу два флагманских чипа для смартфонов - классический Snapdragon 8 Elite Gen 6 и более мощный Extreme Gen 6. Новые процессоры станут базой премиальных Android-гаджетов нового поколения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Qualcomm.
Оба процессора созданы по современному 2-нанометровому техпроцессу.
Сердцем чипов стал 8-ядерный центральный процессор Oryon с двумя основными ядрами, способными разгоняться до рекордных 5 ГГц.
Также модель получила 16 МБ динамической памяти Flex Cache для эффективного распределения ресурсов при выполнении сложных однопоточных задач.
Графический модуль Adreno стал на 35 процентов быстрее по сравнению с предыдущим поколением, тем самым обеспечив существенное ускорение обработки кадров в играх.
Обновленный нейропроцессор (NPU) улучшил скорость обработки алгоритмов машинного обучения на 14 процентов, при этом энергоэффективность выросла на 20 процентов.
Процессор обработки изображений Spectra получил поддержку нативной записи видео в разрешении 8K с частотой 30 кадров в секунду.
Кроме того, система способна обрабатывать фотографии с разрешением до 320 МП на одну камеру или снимать на три модуля по 64 МП без задержки срабатывания затвора.
За связь отвечает новый модем Snapdragon X105 5G с поддержкой диапазонов sub-6GHz и mmWave. Также в чипе реализована технология Ultra Wideband (UWB) и новые беспроводные стандарты Bluetooth 6 и Wi-Fi 8.
Версия Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 изготовлена на той же архитектуре, но предлагает расширенные возможности для развлечений и работы с ИИ.
Она поддерживает локальный запуск ИИ-моделей объемом более 30 млрд параметров, оснащена 18 МБ высокопроизводительной памяти и позволяет записывать видео в 8K при 60 кадрах в секунду или замедленное 4K при 240 кадрах.
Для геймеров добавлены специальные ядра Matrix Cores в графическом процессоре, обеспечивающие масштабирование изображения и генерацию кадров с помощью ИИ.
Первым подтвержденным смартфоном на базе новой платформы станет Signature 27 от компании Motorola, а полноценный выход устройств на этих процессорах ожидается уже в следующем году.