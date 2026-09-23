Ігри без лагів та 8K-відео: Qualcomm представила новий флагманський чип Snapdragon

Технічні характеристики та робота з графікою

Обидва процесори створено за сучасним 2-нанометровим техпроцесом.

Серцем чипів став 8-ядерний центральний процесор Oryon із двома основними ядрами, які здатні розганятися до рекордних 5 ГГц.

Також модель отримала 16 МБ динамічної пам'яті Flex Cache для ефективного розподілу ресурсів під час виконання складних однопотокових завдань.

Графічний модуль Adreno став на 35 відсотків швидшим порівняно з попереднім поколінням, тим самим забезпечивши суттєве прискорення обробки кадрів в іграх.

Оновлений нейропроцесор (NPU) покращив швидкість обробки алгоритмів машинного навчання на 14 відсотків, при цьому енергоефективність зросла на 20 відсотків.

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Можливості камер та нові стандарти зв'язку

Процесор обробки зображень Spectra отримав підтримку нативного запису відео у роздільній здатності 8K із частотою 30 кадрів на секунду.

Окрім того, система здатна обробляти фотографії з роздільною здатністю до 320 МП на одну камеру або знімати на три модулі по 64 МП без затримки спрацьовування затвора.

За зв'язок відповідає новий модем Snapdragon X105 5G із підтримкою діапазонів sub-6GHz та mmWave. Також у чипі реалізовано технологію Ultra Wideband (UWB) та нові бездротові стандарти Bluetooth 6 і Wi-Fi 8.

Особливості версії Extreme та перші смартфони

Версія Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 виготовлена на тій самій архітектурі, але пропонує розширені можливості для розваг і роботи зі ШІ.

Вона підтримує локальний запуск ШІ-моделей обсягом понад 30 мільярдів параметрів, оснащена 18 МБ високопродуктивної пам'яті та дозволяє записувати відео у 8K при 60 кадрах на секунду або сповільнене 4K при 240 кадрах.

Для геймерів додано спеціальні ядра Matrix Cores у графічному процесорі, які забезпечують масштабування зображення та генерацію кадрів за допомогою ШІ.

Першим підтвердженим смартфоном на базі нової платформи стане Signature 27 від компанії Motorola, а повноцінний вихід пристроїв на цих процесорах очікується вже наступного року.