Ловушка бедности. Как спасти украинцев от финансовой катастрофы во время войны

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Война системно уничтожает экономику страны, вытолкнув за черту бедности более 40% граждан. Рост цен и низкие доходы тревожат украинцев даже больше ситуации на фронте , тогда как правительство объявило режим жесткой экономии.

Можно ли в нынешних условиях эффективно бороться с бедностью населения, что изменит понижение ставки НДС и как найти компенсаторы для госбюджета – читайте в материале РБК-Украина.

Главное:

Рост бедности: В 2025 году уровень бедности достиг 41,6%, а низкие доходы и инфляция беспокоят украинцев больше, чем фронт или ТЦК.

Бюджетный дефицит: Дефицит только оборонного бюджета составил $27 млрд, заставив правительство сокращать расходы и должности.

Дефицит только оборонного бюджета составил $27 млрд, заставив правительство сокращать расходы и должности. Угроза расслоения: Эксперты предупреждают о риске потери социальной солидарности из-за резкого разрыва между горсткой богатых и бедным большинством.

Эксперты предупреждают о риске потери социальной солидарности из-за резкого разрыва между горсткой богатых и бедным большинством. Идея снижения НДС: Ассоциация прифронтовых общин предлагает уменьшить НДС до 5% на продукты и лекарства, переведя нагрузку на товары роскоши.

Ассоциация прифронтовых общин предлагает уменьшить НДС до 5% на продукты и лекарства, переведя нагрузку на товары роскоши. Скепсис и альтернативы: Экономисты предостерегают от потери доходов и предлагают компенсаторы.

Во всех социологических опросах времен независимости украинцы называли бедность, низкие зарплаты и пенсии, высокие цены среди своих главных проблем, нередко под номером один.

С началом полномасштабного русского вторжения к этому добавились очевидные новые вызовы – обстрелы, разрушения, страх за близких, утрата нормальной жизни. Но и проблемы бедности никуда не исчезли, а по понятным причинам стали еще более актуальными.

Согласно сентябрьскому опросу Киевского международного института социологии, низкий уровень зарплат, пенсий, соцвыплат, а также рост цен и инфляция входят в топ-6 тем, наиболее беспокоящих украинцев. При этом низкий уровень зарплат и пенсий беспокоит граждан даже больше деятельности ТЦК (28% и 24% соответственно). А рост цен – даже больше ситуации на фронте (23% и 21% соответственно).

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Вероятно, в последующих опросах эти цифры будут еще больше. Ведь на пятый год большой войны агрессоры взялись за системное уничтожение украинской экономики как таковой. Горят и останавливаются заводы и фабрики, уничтожаются продуктовые и промышленные склады, исчезают целые бизнесы и отрасли экономики, вместе с рабочими местами, которые они обеспечивали.

Раздача еды малообеспеченным во Львове (фото: Getty Images)

Куда девать этих людей и как они должны себя обеспечивать? "Всех на фронт" – точно не выход, ведь далеко не все из них в принципе могут и готовы служить в армии. Тем более, что параллельно с замедлением экономики (по свежему прогнозу ЕБРР, ВВП в этом году вырастет всего на 1,5% вместо ранее прогнозируемых 2,2%), появились большие проблемы и с наполнением государственного бюджета, из которого и финансируется армия.

В частности, дефицит оборонного бюджета был оценен в 27 миллиардов долларов. "Правительство перешло в режим максимальной экономии и отложило все первоочередные расходы. Но этого недостаточно", - заявил премьер-министр Сергей Корецкий в конце сентября.

Приоритизация государственных расходов в кризисный период выглядит логичным шагом. Впрочем, при дальнейшем сокращении экономики (а такая перспектива, по оценке и экспертов, и чиновников выглядит вполне реальной) важно удержать власть от простейших решений – а именно урезания всех возможных невоенных расходов, в том числе и на социальную поддержку украинцев.

Поскольку прямо сейчас происходит горячая фаза бюджетного процесса на следующий год, самое время обратить внимание на альтернативные подходы. И сама по себе экономия средств не должна сводиться к абсолюту.

Опасные тенденции

Согласно данным Всемирного банка, еще в предыдущем, 2025 году, уровень бедности среди украинцев достиг отметки у 41,6% населения, на несколько процентов выше, чем в предыдущем, и вдвое выше – чем в 2021-м. И без изменения подходов, с учетом продолжающейся войны, негативный тренд будет продолжаться и дальше.

"У нас могут быть две опасные тенденции. Во-первых, это увеличение количества бедных, они могут составлять уже большинство населения в следующем году. Во-вторых, может произойти огромное расслоение общества. То есть, будет условно говоря, где-то 5% очень богатых, а остальные будут очень бедными", – говорит в комментарии РБК-Украина экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

А при военных условиях, отмечает эксперт, это особенно опасно – исчезнет социальная солидарность, люди будут чувствовать несправедливость в государстве и обществе.

Все эти проблемы особенно касаются прифронтовых территорий, которые несут еще большее бремя войны, чем остальная Украина, местная экономика разрушается агрессорами системно и методично, уже на протяжении многих лет.

Со своей стороны, государство пока не предлагает системного подхода, вместо этого ограничиваясь разовыми или точечными выплатами, или просто фиксацией нанесенного ущерба, с призрачной перспективой их компенсации в будущем.

В результате – массовая потеря рабочей силы, переезд людей в более безопасные регионы Украины, или вообще за границу. На особо пострадавших от войны подконтрольных территориях возникает замкнутый круг: люди уезжают – экономика сворачивается еще больше – меньше стимулов и возможностей оставаться у остальных.

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Если оставлять подходы к социальной защите без изменений, ограничиваясь лишь "мерами экономии", экономическая катастрофа станет неизбежной, в первую очередь на прифронтовых территориях, и не только, учитывая приближение зимы и вероятное усиление российских обстрелов в этот период.

Решать проблему следует сразу с двух сторон. Конечно, рациональная экономия необходима и ресурс для нее есть: это сокращение действительно ненужных в военное время расходов бюджета, неэффективных госпрограмм, раздутого госаппарата, борьба с коррупцией и теневой экономикой и т.д.

В этом смысле правильным шагом является объявленное премьером Корецким сокращение 4000 вакантных должностей в исполнительной власти, в том числе многочисленных замминистров.

Впрочем, важно будет взглянуть на фактический результат этой реформы. Ведь предыдущие громко анонсированные сокращения госаппарата последних лет нередко на практике давали обратный результат – чиновников становилось еще больше. Ведь именно такова внутренняя логика бюрократической системы, и не только в Украине, но и во всем мире, объясняли РБК-Украина опытные чиновники.

Снижение НДС как альтернатива?

Но еще важнее – действовать на опережение, стимулируя потребление населения и не давая бедным украинцам дойти уже до полного обнищания.

"Война год за годом разрушает благосостояние людей, забирает работу, доходы, сбережения, у кого-то собственный дом, возможность жить, возможность работать и строить будущее… Нам нужно действовать на опережение. Государство сегодня должно построить систему так, чтобы был рост доходов населения, чтобы мы не теряли людей", – отметил на недавнем круглом столе в Киеве мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых общин и территорий Игорь Терехов.

Разрушена обстрелом автомастерская в Харькове (фото: Getty Images)

Среди мероприятий, которые предлагает Ассоциация – повышение минимальных зарплат, пенсий, продуктового минимума, уже давно неадекватные реальным ценам в Украине, субсидии на приобретение энергооборудования, что особенно важно накануне, наверное, самой тяжелой в военное время зимы.

Один из ресурсов для этого – оставление на местах НДФЛ, которое является ключевым ресурсом для выживания общин. Ведь именно об этом местное самоуправление договаривалось с центральной властью и вправе потребовать от Киева соблюдения обещания.

Но ключевое предложение, которое продвигает Терехов – снижение НДС до 5% на ключевые продукты, вроде мяса, рыбы, молока, овощей-фруктов, муки, крупы, растительного масла и т.п., детские товары, средства гигиены. Такую же ставку НДС предлагается установить и для перечня наиболее необходимых лекарств и медицинских товаров.

Последнее крайне важно как раз для наименее обеспеченных украинцев постарше, для которых лекарства – очень заметная часть ежемесячного бюджета. Особенно учитывая системное уничтожение россиянами складов с лекарствами и отечественных фармацевтических производств.

Конечно, совсем без лекарств украинцы не останутся, украинский продукт частично будет замещен импортным, но при этом – очевидно, более дорогим. То же самое справедливо и для продуктов, которые можно привезти из-за границы, но продаваться они будут по более высоким ценам. И для миллионов украинцев эта разница может быть критической.

Примечательно, что в правительстве публично размышляли над противоположным подходом – повышением НДС. Однако, по информации РБК-Украина, такая идея не вызвала особого энтузиазма у народных депутатов, без которых изменить налоговые ставки невозможно.

Финансовый эксперт Сергей Фурса считает повышение ставки НДС в нынешних условиях вполне уместным. А вот снижение ставки, этого налога, по его словам, Украина себе позволить не может. "Ненормально, когда во время войны снижаются налоги", – говорит он в комментарии РБК-Украина.

Впрочем, уже во времена большой войны украинское правительство не без успеха практиковало снижение ставки НДС – во время топливного кризиса 2022 года, тем самым и спасая украинский бизнес, и снизив социальное напряжение, чтобы украинцы слишком остро не ощущали на себе последствия российских ударов по нефтебазам и общего резкого удорожания логистики. Это также доказало, что при наличии политической воли найти бюджетные компенсаторы вполне возможно даже в военных условиях.

"Единственный механизм, чтобы как-то амортизировать для беднейших слоев населения этот надвигающийся ценовой кризис – это как раз применение сниженных ставок НДС на социальные группы товаров, прежде всего продовольствие. Без таких мер будет трудно остановить стремительный рост цен, который будет связан с логистикой, с энергетикой, с транспортом", – говорит РБК-Украина Алексей Кущ.

Эксперт предлагает даже расширить этот подход и на другие категории услуг, например, на коммуналку, электроэнергию, снабжение природным газом населению, применив нулевую ставку НДС.

По подсчетам Куща, за счет снижения НДС одна семья из двух пенсионеров могла бы сэкономить себе в год примерно одну "тринадцатую" минимальную пенсию – а это, в свою очередь, будет означать увеличение общего потребления.

Ключевой вопрос очевиден – где взять деньги для компенсации недополученного государством налога в таком случае. Алексей Кущ предлагает в качестве компенсатора дальше диверсифицировать ставку НДС, повысив ее, например, до 25% на предметы роскоши и товары премиум-сегмента, в том числе люксовые автомобили (как свидетельствуют данные с автомобильного рынка, даже сейчас, во время войны и кризиса, украинцы массово покупают далеко не только бюджетные автомобили).

"Это единственный механизм, который сейчас может остановить этот социальный кризис. И даже относительно стабильные страны, такие как Польша, применяют подобные механизмы поддержки бедного населения - сниженный НДС на овощи, фрукты, яйца, мясо и т.д.", – говорит изданию эксперт.

По мнению Сергея Фурсы, экономический смысл есть не в снижении НДС, а как раз в его повышении на товары премиум-потребления. "В первую очередь разговор должен идти о большем налогообложении импорта. У нас во время войны очень существенно вырос импорт – причем не только связанный с войной, что понятно, потому что многие компоненты для милтеха импортируются – но и импорт премиум-потребления. Мы это видим по количеству продаваемых автомобилей. Это ненормально во время войны. Поэтому это нужно было сделать еще с 22 года", – говорит эксперт.

Супермаркет в Киеве (фото: Любовь Калашникова / РБК-Украина)

В условиях, в которых сейчас находится Украина, каких-либо налоговых компенсаторов может оказаться недостаточно.

"Тотальное снижение НДС – это абсолютно недопустимая идея, это означает урезание максимальной суммы доходов государственного бюджета, а это означает невозможность финансирования, в частности, нашей армии", – говорит РБК-Украина внештатный эксперт Сети защиты национальных интересов "АНТС" Илья Несходовский.

По его мнению, сейчас у Украины нет соответствующего инструментария для карддинального снижения НДС, а его секторальное снижение, например для социальных товаров, вызывает ряд вопросов: например, если уменьшить ставку НДС на хлеб до 5% – то по какой ставке тогда должны облагаться его ингредиенты: мука, яйца и т.д.

Идею снижения НДС на социальные услуги, по мнению Несходовского, можно рассматривать, но здесь тоже есть свои оговорки.

"В Украине не настроена система контроля. Это значит, что будут определенные списания НДС, и определенные схематозники получат большую прибыль. Поэтому в этом ключе снижение НДС на социальные продукты – это правильная вещь, но не сейчас. Почему? Потому что прежде, чем это ввести, нужно внедрить соответствующий механизм", – говорит эксперт.

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Конечно, даже если соответствующий механизм удастся разработать, то одного снижения НДС в текущих условиях надвигающегося на Украину "идеального шторма" будет недостаточно. В таргетированной поддержке нуждаются не только пенсионеры или малообеспеченные, но и, например, внутренне перемещенные лица.

Сейчас их де-факто рассматривают как лишнюю социальную и финансовую нагрузку на принимающие их регионы – вместо этого ВПЛ могли и должны стать ресурсом для их развития. При этом важно смягчить стресс от переезда ВПЛ на новое место жительства, предоставляя в течение первых месяцев необходимые "подъемные". Соответствующие законопроекты уже внесены в Верховную Раду.

Важно оставить в покое малый и средний бизнес, прежде всего ФОПов, которые в текущих сложных условиях все равно демонстрируют чудеса адаптивности, создают добавленную стоимость, обеспечивают работой себя и наемных работников. В конце концов, позволяют украинской экономике до сих пор "дышать".

Во всяком случае, необходимый зазор для спасения экономики и, особенно, человеческого капитала есть. Ведь в том же сентябрьском опросе КМИС среди трех волнующих их главных проблем украинцы назвали коррупцию, а также непрофессионализм власти. В отличие от войны, с этими факторами Украина способна справиться самостоятельно.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Почему проблема бедности снова стала критической?

– Из-за разрушения предприятий, потери рабочих мест и инфляции. В 2025 году уровень бедности достиг 41,6%, а рост цен беспокоит украинцев даже больше, чем ситуация на фронте.

– Какая ситуация с бюджетом и что делает правительство?

– Дефицит оборонного бюджета составляет $27 млрд. Правительство перешло в режим экономии и сокращает 4000 вакансий в госаппарате, но эксперты предостерегают от урезания социальных выплат.

– Чем грозит отсутствие системной поддержки?

– Критическим расслоением общества (5% богатых против бедного большинства), потерей социальной солидарности и массовым выездом населения из прифронтовых регионов.

– Что предлагают общины для помощи людям?

– Ассоциация прифронтовых городов предлагает снизить НДС до 5% на продукты, лекарства и детские товары, повысить минимальные выплаты и оставить НДФЛ на местах.

– Как оценивают идею снижения НДС экономисты?

– Мнения разделились: Алексей Кущ предлагает компенсировать снижение НДС повышением налога до 25% на роскошь, тогда как Илья Несходовский предостерегает риски для доходов бюджета и схем злоупотреблений.