Игнорировали опасения. В Кремле нашли очередное жалкое оправдание вторжению в Украину

Россия вторглась в Украину якобы потому, что ее опасения касательно выполнения "Минских соглашений" игнорировались.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Россия начала "спецоперацию" против Украины, потому что ее опасения по поводу "Минских соглашений игнорировались", - заявил Песков. По его словам, невыполнение "Минских соглашений" было проигнорировано другими участниками переговорного процесса. Все это как раз и явилось предвестником начала войны против Украины.