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Россия должна была раньше начать войну против Украины, - Путин

Новина українською →
Москва, Пятница 09 декабря 2022 15:56
Россия должна была раньше начать войну против Украины, - Путин Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

России необходимо было раньше начинать войну против Украины, но страна ждала выполнения "Минских соглашений".

Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Россия должна была раньше начинать "операцию" в Украине, но рассчитывала договориться в рамках "Минских соглашений", - заявил Путин.

Президент РФ также заявил, что разочарован поведением руководства Германии.

"Это разочаровывает. Я всегда исходил, что руководство Германии ведет себя с нами искренне. Конечно, оно находилось на стороне Украины, поддерживало Украину, но оказалось, что руководство Германии всегда искренне стремилось к урегулированию (войны в Украине – ред.) на принципах, о которых мы договорились, в том числе и в рамках Минского процесса. Оказывается, мы все правильно сделали с точки зрения начала "СВО", ведь соглашения никто не собирался исполнять", - добавил он.

Напомним, что ранее Владимир Путин в очередной раз прибег к привычному – сочинению новых историй касаемо Украины и рассказал о причинах начала войны в 2014 году, заявив о "непричастности" России.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще летом Путин написал статью о том, что Украина якобы является "детищем советской эпохи", создавшейся за счет исторической России.

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