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Путін написав статтю про Україну і назвав її "дітищем радянської епохи"

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Москва, Понеділок 12 липня 2021 17:21
Путін написав статтю про Україну і назвав її "дітищем радянської епохи" Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін вважає сучасну Україну "дітищем радянської епохи". На його думку, вона створювалася нібито за рахунок історичної Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Путіна про Україну.

У його статті йдеться про те, що саме Володимир Ленін в 1918 переконав так звану Донецько-Криворізьку республіку діяти в складі України. Ця республіка була проголошена на території нинішніх південно-східних областей.

У 1939 році після розподілу Польщі до складу УРСР включили західноукраїнські землі, в 1940 році - Бессарабію і Північну Буковину, в 1948 році - чорноморський острів Зміїний, а в 1954 році - Крим.

Крім того, він нагадав, що в 1945 році Закарпатська Україна виступала за приєднання до РРФСР або вступ до Радянського Союзу на правах окремої республіки, але її включили до складу Української РСР.

"Таким чином, сучасна Україна - цілком і повністю дітище радянської епохи. Ми знаємо і пам'ятаємо, що в значній мірі вона створювалася за рахунок історичної Росії. Досить порівняти, які землі возз'єдналися з російською державою в XVII столітті і з якими територіями УРСР вийшла зі складу Радянського Союзу ", - зазначив Путін.

Нагадаємо, раніше в Кремлі назвали Україну несамостійною державою, яку нібито віддали під "зовнішнє управління Заходу".

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Путін написав статтю про Україну і назвав її "дітищем радянської епохи"
Путін написав статтю про Україну і назвав її "дітищем радянської епохи"
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