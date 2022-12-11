UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ігнорували побоювання. У Кремлі знайшли чергове жалюгідне виправдання вторгнення в Україну

Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія вторглася в Україну нібито через те, що її побоювання щодо виконання "Мінських угод" ігнорувалися.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Росія розпочала "спецоперацію" проти України, тому що її побоювання щодо "Мінських угод ігнорувалися", - заявив Пєсков.

За його словами, невиконання "Мінських угод" було проігноровано іншими учасниками переговорного процесу. Все це якраз і стало провісником початку війни проти України.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Росії необхідно було раніше розпочинати війну проти України, але країна чекала на виконання "Мінських угод".

Нагадаємо, що раніше Володимир Путін вкотре вдався до звичного – твору нових історій щодо України та розповів про причини початку війни у 2014 році, заявивши про "непричетність" Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що ще влітку Путін написав статтю про те, що Україна нібито є "дітищем радянської доби", яка створилася за рахунок історичної Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПєсковВторгнення Росії до України