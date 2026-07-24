Игнат указал на подозрительный момент по поводу российского дрона в Румынии

Он прокомментировал атаку России на Украину, которая произошла ночью 24 июля. По словам Игната, были зафиксированы новые особенности.

"Враг применяет не только классические БПЛА с двигателями внутреннего сгорания и "Пародии", также вырос процент реактивных БПЛА. Этот процент может достигать 20-30 из общего количества дронов. Это еще один вызов для нас. Соответствующая цель, которую нужно перехватывать тем или иным средством, потому что здесь нужно рассчитывать уже на перехват или авиацией, или зенитными ракетными комплексами", - подчеркнул Игнат.

Более того, враг начал применять ударные дроны с каналами управления. Фактически речь идет о том, что оператор в реальном времени может изменять направление и цель.

Что важно понимать, такие дроны часто атакуют и подвижные средства, например, локомотивы и автомобили.

"И такой дрон с меш-сетями залетел сегодня - было зафиксировано пересечение государственной границы где-то в районе Вилково - залетел в Румынию. Там поднимали истребители, уже заявил президент, что сбили его. Видим, что если он действительно был с каналами управления, то тоже вопрос: намеренно ли это делают россияне, направляя эти дроні в страны НАТО", - заявил Игнат.