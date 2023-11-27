Игнат об использовании Patriot для сбивания самолетов РФ: я назвал это "брянская резня"

Воздушные силы Украины успешно использовали ЗРК Patriot для уничтожения российской авиации в небе над Брянской областью РФ 13 мая 2023 года. Тогда были сбиты самолеты и вертолет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в интервью "Новинарні".

В частности, Игнат отреагировал на вопрос о видео, опубликованном в День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ 3 июля. На нем было видно, как наши военные, вероятно, использовали ЗРК Patriot для уничтожения российской авиации 13 мая 2023 года.

"Это была блестящая операция под руководством командующего Воздушными Силами. Благодаря нестандартным решительным действиям подразделения ЗРК Patriot за пять минут уничтожили сразу пять бортов на Брянском направлении, откуда они тогда бомбили управляемыми авиабомбами наши северные регионы. Я называю это шутя" ", – говорит Игнат.

Он также отметил, что позже Patriot был использован и в Одессе. Тогда наши военные с его помощью над Черным морем сбили еще один Су-35.

"Это случилось через некоторое время после событий в Брянской области. И после этого они на время перестали там летать, потому что поняли, что там опасно, могут сбить. Комплекс Patriot – это такие возможности!" – подчеркнул спикер.

Напомним, 13 мая стало известно, что в Брянской области РФ упал вертолет. По данным российских СМИ, перед падением вертолет долго кружил над городом Клинцы, а затем свалился на частный дом.

Позже кафиры заявили, что в Брянской области упал еще один вертолет. Второй борт якобы "приземлился" в городе Стародуб. Также позже стало известно, что в Брянской области разбился еще один самолет, тогда речь шла о еще одном Су-34.

В то же время, российские СМИ заявили, что в Брянской области упал вертолет и самолет Су-34. В Клинцах вроде бы объявили план "Перехват". Россияне ищут диверсантов, которые "могут быть причастны к атаке на Ми-8 и Су-34".

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