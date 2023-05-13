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В Брянской области РФ, вероятно, упал еще один военный самолет

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Россия, Суббота 13 мая 2023 15:13
В Брянской области РФ, вероятно, упал еще один военный самолет Фото: в России вероятно разбился еще один самолет (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 13 мая, в Брянской области, вероятно, разбился еще один российский самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский пропагандистский Telegram-канал Baza .

"Спецслужбы проверяют информацию об еще одном упавшем самолете в Стародубском районе Брянской области", - говорилось в сообщении.

По данным россиян, речь идет о еще одном Су-34.

Напомним, сегодня сало известно, что в Брянской области РФ упал вертолет. По данным российских СМИ, перед падением вертолет долго кружил над городом Клинцы, а затем свалился на частный дом.

Позже кафиры заявили, что в Брянской области упал еще один вертолет. Второй борт якобы "приземлился" в городе Стародуб.

В то же время, российские СМИ заявили, что в Брянской области упал вертолет и самолет Су-34. В Клинцах вроде бы объявили план "Перехват". Россияне ищут диверсантов, которые "могут быть причастны к атаке на Ми-8 и Су-34".

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