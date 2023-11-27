Ігнат про використання Patriot для збиття літаків РФ: я назвав це "брянська різня"

Повітряні сили України успішно використали ЗРК Patriot для знищення російської авіації в небі над Брянською областю РФ 13 травня 2023 року. Тоді було збито літаки та вертоліт.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в інтерв'ю "Новинарні".

Зокрема Ігнат відреагував на питання щодо відео, яке було опубліковано у День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ 3 липня. На ньому було видно, як наші військові імовірно використали ЗРК Patriot для знищення російської авіації 13 травня 2023 року.

"Це була блискуча операція під керівництвом командувача Повітряних Сил. Завдяки нестандартним рішучим діям підрозділи ЗРК Patriot за п’ять хвилин знищили одразу п’ять бортів на Брянському напрямку, звідки вони тоді бомбардували керованими авіабомбами наші північні регіони. Я називаю це жартома "БРЯНСЬКА РІЗНЯ", - каже Ігнат.

Він також зауважив, що пізніше Patriot було використано і в Одесі. Тоді наші військові за його допомогою над Чорним морем збили ще один Су-35.

"Це трапилося через деякий час після подій у Брянській області. І після цього вони на деякий час перестали там літати, бо зрозуміли, що там небезпечно, можуть збити. Комплекс Patriot – це такі можливості!" - підкреслив речник.

Нагадаємо, 13 травня стало відомо, що у Брянській області РФ впав вертоліт. За даними російських ЗМІ, перед падінням гелікоптер довго кружляв над містом Клинці, а потім звалився на приватний будинок.

Пізніше окупанти заявили, що у Брянській області впав ще один вертоліт. Другий борт нібито "приземлився" у місті Стародуб. Також пізніше стало відомо, що у Брянській області розбився ще один літак, тоді мова йшла про ще один Су-34.

Водночас російські ЗМІ заявили, що у Брянській області впав вертоліт та літак Су-34. У Клинцях нібито оголосили план "Перехват". Росіяни шукають диверсантів, які "можуть бути причетні до атаки на Мі-8 та Су-34".

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