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Россияне планируют оснащать крылатые ракеты кассетными боеприпасами, - ЦНС

Четверг 04 января 2024 13:35
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Россияне планируют оснащать крылатые ракеты кассетными боеприпасами, - ЦНС Фото: россияне планируют оснащать крылатые ракеты кассетными боеприпасами (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы планируют оснащать крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами для ударов по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как сообщается, ЦНС получил доказательства намерений оккупантов оборудовать крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами.

"Неравнодушные предоставили ЦНС документы Дубненского машиностроительного завода, на котором оккупанты производят ракеты для дальнейших обстрелов гражданской инфраструктуры Украины", - рассказали в центре.

Из документов стало известно, что Минобороны РФ в октябре 2023 года поставило задачу инженерам модернизировать крылатые ракеты кассетным блоком.

Россияне планируют оснащать крылатые ракеты кассетными боеприпасами, - ЦНСскриншот из документа (sprotyv.mod.gov.ua)

"Пока не зафиксированы случаи применения россиянами соответствующих ракет. Однако призываем украинцев оперативно реагировать на тревогу, ведь враг пренебрегает международным правом и готов применить более смертоносное оружие против гражданского населения", - отметили в ЦНС.

Массированная атака РФ по Украине

Напомним, российские оккупанты 2 января пытались атаковать Украину ракетами и дронами-камикадзе "Шахед".

Главной целью ракетного удара стал Киев. Враг запустил по столице большое количество крылатых ракет, а также 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Силы противовоздушной обороны смогли сбить 72 российских ракеты. В результате падения обломков в Киеве есть пострадавшие.

Более детально о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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