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Армия РФ сегодня атаковала Кураховку кассетными боеприпасами: есть раненый

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Донбасс, Среда 12 апреля 2023 12:54
Армия РФ сегодня атаковала Кураховку кассетными боеприпасами: есть раненый Фото: армия РФ сегодня атаковала Кураховку кассетными боеприпасами (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 12 апреля, российские оккупанты обстреляли Кураховку Донецкой области. Из-за атаки кассетными боеприпасами из "Ураганов" ранения получил один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Только что россияне обстреляли Кураховку из "Ураганов" кассетными боеприпасами - ранен 1 человек", - рассказал он.

Кроме того, по данным главы области, накануне враг нанес ракетный удар по Дружковке - повредили дом.

Кроме этого, известно о 2 раненых жителях Бахмута.

"Враг уже полностью уничтожил город - за вчера к разрушениям добавились детсад и админздание", - добавил он.

Также:

  • 2 человека ранены и 2 частных дома повреждены в Торецке;
  • Константиновка подверглась обстрелу и ракетному удару - повреждено офисное помещение;
  • в течение ночи продолжались обстрелы Марьинки, Красногоровки и Максимилиановки;
  • Курахово дважды попало под артобстрел;
  • к утру россияне дважды обстреляли Очеретино - поврежден магазин.

Как сообщалось, войска РФ вчера, 11 апреля, обстреляли Донецкую область. В результате один человек погиб, а восемь ранены.

Добавим, что буквально сегодня стало известно о том, что в больнице скончались два человека, получившие тяжелые ранения во время массового обстрела центра Славянска 27 марта. На данный момент 4 человека погибли, 34 получили ранения.

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