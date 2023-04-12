Армия РФ сегодня атаковала Кураховку кассетными боеприпасами: есть раненый

В среду, 12 апреля, российские оккупанты обстреляли Кураховку Донецкой области. Из-за атаки кассетными боеприпасами из "Ураганов" ранения получил один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Только что россияне обстреляли Кураховку из "Ураганов" кассетными боеприпасами - ранен 1 человек", - рассказал он.

Кроме того, по данным главы области, накануне враг нанес ракетный удар по Дружковке - повредили дом.

Кроме этого, известно о 2 раненых жителях Бахмута.

"Враг уже полностью уничтожил город - за вчера к разрушениям добавились детсад и админздание", - добавил он.

Также:

2 человека ранены и 2 частных дома повреждены в Торецке;

Константиновка подверглась обстрелу и ракетному удару - повреждено офисное помещение;

в течение ночи продолжались обстрелы Марьинки, Красногоровки и Максимилиановки;

Курахово дважды попало под артобстрел;

к утру россияне дважды обстреляли Очеретино - поврежден магазин.

Как сообщалось, войска РФ вчера, 11 апреля, обстреляли Донецкую область. В результате один человек погиб, а восемь ранены.

Добавим, что буквально сегодня стало известно о том, что в больнице скончались два человека, получившие тяжелые ранения во время массового обстрела центра Славянска 27 марта. На данный момент 4 человека погибли, 34 получили ранения.