Армия РФ сегодня атаковала Кураховку кассетными боеприпасами: есть раненый
В среду, 12 апреля, российские оккупанты обстреляли Кураховку Донецкой области. Из-за атаки кассетными боеприпасами из "Ураганов" ранения получил один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"Только что россияне обстреляли Кураховку из "Ураганов" кассетными боеприпасами - ранен 1 человек", - рассказал он.
Кроме того, по данным главы области, накануне враг нанес ракетный удар по Дружковке - повредили дом.
Кроме этого, известно о 2 раненых жителях Бахмута.
"Враг уже полностью уничтожил город - за вчера к разрушениям добавились детсад и админздание", - добавил он.
Также:
- 2 человека ранены и 2 частных дома повреждены в Торецке;
- Константиновка подверглась обстрелу и ракетному удару - повреждено офисное помещение;
- в течение ночи продолжались обстрелы Марьинки, Красногоровки и Максимилиановки;
- Курахово дважды попало под артобстрел;
- к утру россияне дважды обстреляли Очеретино - поврежден магазин.
Как сообщалось, войска РФ вчера, 11 апреля, обстреляли Донецкую область. В результате один человек погиб, а восемь ранены.
Добавим, что буквально сегодня стало известно о том, что в больнице скончались два человека, получившие тяжелые ранения во время массового обстрела центра Славянска 27 марта. На данный момент 4 человека погибли, 34 получили ранения.
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