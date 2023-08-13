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Игнат о взрывах у Крымского моста: не просто так перекрыли движение

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Крым, Воскресенье 13 августа 2023 09:33
Игнат о взрывах у Крымского моста: не просто так перекрыли движение Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Воздушные силы ВСУ пока не знают обстоятельств и последствий взрывов в Крыму 12 августа. Однако там предполагают, что Крымский мост не могли перекрыть без веских причин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Задымление применялось еще со времен Второй мировой войны. Это маскировка. В этом случае не знаем, что происходит. Возможно, они учения какие-то проводят. Пока что не могу сказать, что происходит. Возможно, снимки спутника нам больше расскажут, есть ли там разрушения. Не просто же так перекрывают движение", - сказал спикер.

При этом Игнат отметил, что подобные инциденты в оккупированном Крыму, вероятно, будут происходить и дальше, а, возможно, и участятся.

Взрывы в Крыму

Напомним, вчера, 12 августа, в Керчи по меньшей мере два за день прогремели взрывы, Крымский мост охватывал густой дым. Оккупанты заявили о якобы атаке и утверждали, что дым - это специальный занавес для маскировки.

Минобороны РФ обвинило Украину и заявило, что Крымский мост якобы пытались атаковать ракетой С-200.

Детальнее о вчерашних взрывах в Крыму - читайте в материале РБК-Украина.

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Крим Взрыв Воздушные силы Украины Крымский мост
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