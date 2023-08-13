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Ігнат про вибухи біля Кримського мосту: не просто так перекрили рух

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Крим, Неділя 13 серпня 2023 09:33
Ігнат про вибухи біля Кримського мосту: не просто так перекрили рух Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряні сили ЗСУ поки не знають обставин та наслідок вибухів у Криму 12 серпня. Проте там припускають, що Кримський міст не могли перекрити без вагомих причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Задимлення застосовувалося ще з часів Другої світової війни. Це маскування. У цьому випадку не знаємо, що відбувається. Можливо, вони навчання якісь проводять. Поки що не можу сказати, що відбувається. Можливо, знімки супутникові нам більше розкажуть, чи є там руйнування. Не просто ж так перекривають рух", - сказав речник.

При цьому Ігнат зазначив, що подібні інциденти в окупованому Криму, ймовірно, будуть відбуватися й далі, а, можливо, і почастішають.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, вчора, 12 серпня, у Керчі щонайменше дві за день пролунали вибухи, Кримський міст охоплював густий дим. Окупанти заявили про нібито атаку та стверджували, що дим - це спеціальна завіса для маскування.

Міноборони РФ звинуватило Україну та заявило, що Кримський міст нібито намагалися атакувати ракетою С-200.

Детальніше про вчорашні вибухи у Криму - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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