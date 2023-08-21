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Игнат рассказал, сколько истребителей нужно Украине для получения преимущества в небе

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украине необходимо около 128 истребителей для получения преимущества в небе и замены старого авиационного парка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире "Радио Свобода".

"128 истребителей необходимы Украине для того, чтобы заменить старый авиационный парк техники - такое количество прописано в видении Воздушных сил ВСУ", - сказал он.

Он отметил, что если Украине передадут 42 истребителя, она сможет создать около четырех авиационных бригад.

"Понятно, что война может внести свои коррективы, но более 100 самолетов действительно таки нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах, чтобы они реагировали на разные вызовы и наносить удары по разным целям. И по самолетам, и по наземным и по тылам противника, в частности", - сказал он.

F-16 для Украины

Украине нужны истребители как для защиты территории от российских обстрелов, так и для того, чтобы наши бойцы смогли составить конкуренцию россиянам в воздухе.

Недавно США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. При этом советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получит самолеты после завершения обучения пилотов.

Также сообщалось, что Нидерланды предоставят Украине 42 истребителя, а Дания - еще 19.

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F-16Воздушные силы Украины