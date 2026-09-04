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Игнат объяснил, почему реактивные дроны сложнее сбивать, чем обычные "Шахеды"

18:56 04.09.2026 Пт
4 мин
Украина работает над эффективностью перехвата реактивных "Гераней"
aimg Ульяна Безпалько aimg Елена Бджола
Игнат объяснил, почему реактивные дроны сложнее сбивать, чем обычные "Шахеды" Фото: Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат (Photo Evgen Kotenko_Ukrinform)
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Реактивные российские дроны отличаются от обычных "Шахедов" скоростью и высотой полета. Поэтому сбить их гораздо труднее.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрия Игната.

Реактивные дроны сбить труднее

Игант отметил, что "Герань-4" имеет крейсерскую скорость около 320 км/ч и может подниматься до 4 км. Значительно большая "Герань-5" летит со скоростью примерно 450-600 км/ч и может набирать высоту до 6 км.

"Именно эти характеристики существенно сужают набор средств, которыми можно с ними бороться. Значительная часть тех более дешевых средств, которые стали основой борьбы с классическими "шахедами", против реактивных моделей либо не работает, либо работает менее успешно", - говорит он.

Обычную "Герань-2" можно, по словам Игната, перехватывали:

  • пулеметами, которыми вооружены мобильные огневые группы,
  • дронами-перехватчиками.

В целом, эффективность перехвата традиционных бензиновых "шахедов", по оценке ПС, превышала 90%.

Типичный дрон-перехватчик может просто не иметь достаточной скорости, чтобы догнать реактивную цель.

Пулеметные группы, в свою очередь, получают гораздо меньше времени на открытие огня, а на большой высоте цель вообще выходит за пределы их возможностей. Так что, в отличие от традиционных бензиновых "шахедов", реактивные - невозможно сбивать с пулеметов и обычных дронов-перехватчиков, говорит Игнат.

Он уточнил: если реактивный БПЛА летит достаточно низко и медленно, его можно перехватить из ПЗРК - такие случаи уже были. Но обычно россияне пытаются вести эти аппараты повыше и быстрее.

"К примеру, ПЗРК способен стрелять на 4,5 км вверх, а если реактивный дрон летит на высоте 5 км и выше - его уже не достать из такого комплекса. Поэтому шансы на поражение реактивных дронов из ПЗРК меньше", - пояснил РБК-Украина Игнат.

Сейчас, по его словам, для противодействия реактивным "шахедам" украинские военные в первую очередь применяют:

  • системы радиоэлектронной борьбы,
  • авиацию,
  • ЗРК.

Пилоты пытаются перехватывать такие дроны не только ракетами, но и авиационными пушками.

"В то же время авиация не может одновременно работать в той же зоне, где работают наземные ЗРК - поэтому в зависимости от погодных условий и других факторов и обстоятельств, командованием оперативно принимается решения, какие средства и где следует применять", - объясняет Игнат.

Что делать

Фактически массовое применение реактивных дронов смещает борьбу с "шахедами" с относительно дешевого эшелона ПВО в значительно более дорогой и одновременно более дефицитный. Ведь у Украины есть дефицит ракет не только к системам Patriot, но и к ЗРК NASAMS и IRIS-T, а также ракетам RIM-7 для комплексов FrankenSAM.

"Поэтому военно-политическое руководство делает все возможное, чтобы партнеры предоставили нам больше средств защиты - зенитные управляемые ракеты к системам малого и среднего радиуса действия, авиационные ракеты класса "воздух-воздух" разных типов, особенно в преддверии зимы", - сказал Игнат.

По его словам, общий уровень перехвата реактивных БПЛА составляет чуть более 60%. В то же время в отдельных атаках результат уже был выше: 1 сентября Воздушные силы сообщили, что из 72 запущенных днем реактивных дронов удалось сбить или подавить 57 - почти 80%.

Задача на осень - поднять эффективность противодействия дронам еще выше. 30 августа Владимир Зеленский заявил, что уровень ущерба российских БПЛА всех типов необходимо довести до более 90%, отдельно назвав реактивные дроны самой сложной целью.

Недавно министр обороны Евгений Хмара сказал, что у Украины уже есть четыре типа потенциальных перехватчиков, которые могут сбивать реактивные "шахеды" и уже прошли полевые испытания. Сейчас идет работа, чтобы максимально быстро довести эти разработки до требуемого уровня.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия изменила тактику воздушных атак и приступила к массовому применению против Украины реактивных беспилотников "Герань-4" и "Герань-5". Основным направлением ударов Киев и Киевская область.

Также сообщалось, что РФ готовит серию комбинированных атак по Украине с применением ракет и дронов в сентябре. Под угрозой новых ударов находятся склады в областях и объекты энергетики.

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