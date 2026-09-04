Россия планирует довести долю реактивных дронов в обстрелах до 80%, - источники

Россия изменила тактику воздушных атак и начала массово применять против Украины реактивные беспилотники "Герань-4" и "Герань-5". Основным направлением ударов является Киев и Киевская область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Серия фактически непрерывных налетов реактивных дронов в комбинации с традиционными бензиновыми "Шахедами" продолжается с 27 августа. В тот день во время ночного обстрела из 258 ударных БПЛА около трети составляли именно реактивные дроны.

Днем из примерно 140 беспилотников более 100 оказались реактивными, причем большинство из них враг направил в сторону столицы.

В последующие дни эта тенденция сохранилась. В частности, 1 сентября днем реактивными оказались 72 из 99 запущенных беспилотников, а в течение 2-4 сентября Воздушные силы оценивали их долю примерно в половину всех применяемых "Шахедов".

Соотношение не является устойчивым и в отдельных дневных волнах доля реактивных беспилотников превышала две трети.

Планы по наращиванию производства

Российские оккупанты намерены существенно расширить использование реактивных дронов. По данным источников, к ноябрю за счет наращивания мощностей враг планирует довести долю реактивных дронов во время атак ориентировочно до 80%.

На традиционные бензиновые "Шахеды" будет приходиться только около 20% от общего количества запусков.