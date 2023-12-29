Игнат о нарушении воздушного пространства Польши: сигнал Западу усилить наше ПВО

По словам Игната, нарушение воздушного пространства во время массированных ударов россиян не является чем-то новым. Он напомнил о том, как несколько месяцев назад один из ударных БПЛА террористов упал на территории Румынии. В частности подобные случаи происходили и на территории Польши.

"В результате массированных атак это может случаться. Враг атакует приграничные территории на западе (Украины, - ред.), поэтому это возможно. Это еще один сигнал нашим партнерам, чтобы Украину усилить необходимым количеством средств ПВО, чтобы мы стали щитом между агрессором и Европой. Защитили себя и защитили их", - отметил представитель Воздушных сил.

Ракетный удар по Украине 29 декабря

Ночью враг прибегнул к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали "Шахедами", в общем выпустив 36 БпЛА. Уже ближе к 6 утра российские истребители запустили не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, а по Харькову поцелили 14 зенитными управляемыми ракетами С-300.

Также террористы осуществили пуски:

пяти аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области;

четырех противорадиолокационных ракет Х-31П и одной Х-59".

В общей сложности враг применил 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила 114 воздушных целей.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши с утра заявило о нарушении воздушного пространства неопознанным объектом во время террористической атаки России против Украины.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.