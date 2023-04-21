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Командующий Воздушными силами показал Patriot, стоящий на защите Украины (фото)

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Киев, Пятница 21 апреля 2023 10:37
Командующий Воздушными силами показал Patriot, стоящий на защите Украины (фото) Фото: командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук (facebook.com/kpszsu)
Автор: Мария Кучерявец

Командующий Воздушными Силами ВСУ Олещук показал одну из пусковых установок ЗРК Patriot. Речь идет о той, которая уже несет боевое дежурство на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Проверил боевые позиции ЗРК Patriot на одном из направлений! Поблагодарил наших зенитчиков, которые завершили обучение значительно раньше запланированных сроков! Спасибо партнерам и всем, кто способствовал!" - написал Олещук.

Он сообщил, что на фото позади него пусковая установка ЗРК Patriot, которая уже несет боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины.

Командующий Воздушными силами показал Patriot, стоящий на защите Украины (фото)

Фото: командующий Воздушными силами показал Patriot, стоящий на защите Украины (t.me/MykolaOleshchuk)

"Хотя в небольшом количестве, но по факту уже имеем вооружение современные западные зенитные ракетные системы: NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие. Чтобы пазл перспективной украинской ПВО окончательно сложился, воздушным силам нужен F-16!" - добавил Олещук.

Напомним, что министр обороны Алексей Резников подтвердил прибытие в Украину зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Добавим, по словам первого заместителя главы Минобороны Александра Павлюка, Украина получила Patriot от США, Германии и Нидерландов.

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