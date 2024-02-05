Игнат назвал критерии для отбора летчиков для обучения на F-16

Украинские пилоты, проходящие обучение на самолетах F-16, отбирались с учетом нескольких критериев. Это подготовка, боевой опыт и знание английского.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, учиться поехали пилоты, сдавшие соответствующие тесты. "Одними из критериев отбора пилотов являются боевая подготовка, боевой опыт, обучение и знание английского языка, чтобы быстро усваивать материал", - сказал Игнат.

Спикер сообщил, что подготовка проходит в соответствии с планом и графиками.

"Они овладевают самолетами уже в воздухе. Нужно понимать, что наши пилоты столкнутся в Украине с вызовами, с которыми, возможно, даже инструкторы не слишком сталкивались в своей профессиональной деятельности. А это перехват таких целей, как "шахеды", крылатые ракеты". Этому еще можно учиться непосредственно там, с западными инструкторами", - сказал он.

Игнат добавил, что тот опыт, который пилоты получат на учебе, они уже на практике будут применять в Украине.

F-16 для Украины

Союзники Украины в 2023 году создали авиационную коалицию для передачи нашему государству современных истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

Недавно официально стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.

В Пентагоне заявили, что Украина сможет получить первые истребители F-16 уже в этом году. А спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркивал, что партнеры готовы передать Украине самолеты, но нужно завершить подготовительные работы.