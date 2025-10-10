ua en ru
Игнат назвал главную особенность ночной атаки России по Украине

Украина, Пятница 10 октября 2025 13:41
Игнат назвал главную особенность ночной атаки России по Украине Фото: россияне атаковали Украину в ночь на 10 октября (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россия этой ночью осуществила комбинированный массированный удар по Украине, применив сразу несколько типов ракет и беспилотников. Вражеские атаки были рассредоточены по разным регионам, под прицелом оказались объекты энергетической и газодобывающей инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

"К сожалению, имеем очередной комбинированный удар, как его называют. Почему комбинированный? Это привлечение большого количества средств воздушного нападения различных типов, имеется в виду. Это и беспилотники, и аэробаллистические, баллистические, крылатые и авиационные ракеты", - заявил Игнат.

Он пояснил, что удар сегодня более рассредоточен, не по одной какой-то определенной области, а, собственно пострадали разные регионы.

"Особенность этого удара - это применение большого количества баллистических ракет. Кроме двух аэробаллистических "Кинжалов", было применено 14 сразу баллистических ракет "Искандер-М" или KN-23", - отметил он.

Вот таким образом, по данным Игната, теми баллистическими ракетами атаковались с разных направлений, разные регионы.

"Атакован основной удар по объектам критической инфраструктуры. Энергетика врага в последнее время интересует как цель, также объекты газодобывающей нашей сферы, но сегодня, собственно, по энергетической отрасли враг наносил такой акцентированный удар", - подчеркнул Игнат.

Он отметил, что этой ночью враг применил одну из крупных массированных атак:

  • более 30 ракет,
  • более 450 дронов различных типов, среди которых было около 200 именно ударных "Шахедов".

По словам Игната, Россия постоянно совершенствует свои дроны-камикадзе. Если раньше "Шахеды" лишь перекрасили в черный цвет, то теперь на них устанавливают камеры и другие новые элементы. Специалисты внимательно исследуют найденные обломки, чтобы выяснить, какие именно изменения и технологии использует враг.

Он пояснил, что в дальнейшем эта информация предоставляется партнерам для усиления, в том числе и санкционного давления.

Игнат считает, что как ракеты, так и "Шахеды" могут определенным образом совершенствоваться для того, чтобы их было сложно подавить средствами РЭБ, и сложнее было поражать огневыми средствами.

Начальник управления коммуникаций командования ВС отметил, что во время сегодняшней атаки был перехвачен даже один из "Кинжалов" и четыре баллистические ракеты.

Игнат также отметил, что Patriot - это мощная система, которая действительно может сбивать баллистические ракеты. Но у нее есть ограничения - по баллистической траектории ее эффективный радиус относительно небольшой, примерно несколько десятков километров (ориентировочно до ~25 км).

Из-за этого, чтобы надежно закрыть всю территорию Украины, нужно большое количество таких систем - иначе при массированных атаках, когда летит много баллистики с разных направлений (как сегодня с "Искандерами-М" и KN-23), перехват не всегда удается обеспечить в полном объеме.

Обстрел Киева 10 октября

Напомним, что российские оккупанты, начиная с позднего вечера 9 октября осуществили массированную атаку на Киев и Украину.

Враг запустил в направлении столицы беспилотники, из-за чего в городе раздавались взрывы. В результате обстрела пострадали по меньшей мере 12 человек.

Основными целями врага сейчас по-прежнему остаются объекты энергетической инфраструктуры.

В Министерстве энергетики подтвердили, что российские силы снова массово атаковали энергетические объекты. Энергетики сейчас работают над тем, чтобы минимизировать последствия ударов и как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Из-за повреждения инфраструктуры в нескольких регионах уже действуют аварийные графики отключений света, чтобы сохранить работу энергосистемы и гарантировать безопасность людей.

Подробнее о ночном массированном ударе и его последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.

