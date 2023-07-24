Игнат об ATACMS: помогли бы уничтожать российские ракетные комплексы и корабли в портах

"То есть кроме того, чтобы его иметь, надо иметь данные разведки, надо понимать, где находятся те системы (россиян, - ред.), чтобы уничтожать их эффективно", - сказал Игнат.

По его словам, Силы обороны обладают такой информацией, поэтому благодаря ATACMS можно было бы уничтожать береговые ракетные комплексы россиян и корабли, находящиеся в портах.

Ракеты ATACMS

ATACMS - это твердотопливная баллистическая ракета класса "земля-земля" с дальностью применения до 300 км. Пусковыми установками ракет ATACMS есть реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

В прошлом году Украина стала призывать Соединенные Штаты к передаче дальнобойных ракет ATACMS. Благодаря им украинские военные смогли бы наносить удары по тыловым районам сосредоточения врага. Также для использования такого вооружения у нашей страны уже есть реактивные системы залпового огня HIMARS.

Долгое время США отклоняли просьбу Украины и только недавно президент США Джо Байден подтвердил, что Соединенные Штаты приступили к рассмотрению передачи ВСУ вышеупомянутых ракет.

Однако, как пишет The Washington Post, США пока не спешат предоставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS.