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Ігнат про ATACMS: допомогли б знищувати російські ракетні комплекси та кораблі в портах

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Далекобійні ракетні ATACMS допомогли б Україні ефективно знищувати російські берегові ракетні комплекси та кораблі, що перебувають у портах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Тобто, крім того, щоб його мати, треба мати дані розвідки, треба розуміти, де знаходяться ті системи (росіян, - ред.), щоб знищувати їх ефективно", - сказав Ігнат.

За його словами, Сили оборони володіють такою інформацією, тому завдяки ATACMS можливо було б знищувати берегові ракетні комплекси росіян та кораблі, що перебувають у портах.

Ракети ATACMS

ATACMS - це твердопаливна балістична ракета класу "земля-земля" з дальністю застосування до 300 км. Пусковими установками ракет ATACMS є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS і M142 HIMARS.

Минулого року Україна стала закликати Сполучені Штати до передачі далекобійних ракет ATACMS. Завдяки їм українські військові змогли б завдавати ударів по тилових районах зосередження ворога. Також для використання такого озброєння у нашої країни вже є реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Довгий час США відхиляли прохання України й лише нещодавно президент США Джо Байден підтвердив, що Сполучені Штати розпочали розгляд передачі ЗСУ вищезазначених ракет.

Однак, як пише The Washington Post, США поки що не поспішають надавати Україні ракети великої дальності ATACMS.

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